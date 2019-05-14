Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Президент подчеркнул, что рано или поздно такое оружие в ведущих странах мира появится

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК.

"Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет ни у кого, кроме нас, кроме России. Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул", - сказал он.