Новая война: возможен ли ядерный конфликт между США и Ираном

Пойдут ли США войной на Иран

Противостояние Ирана и США в последнее время достигло своей высшей точки, и вполне возможно, что Вашингтон решится на военное решение иранской проблемы. При этом военно-технической мощи Тегерана на данном этапе явно недостаточно, чтобы эффективно противостоять такому сопернику, как США. Остается ли шанс у Ирана в этих условиях выстоять в военной конфронтации с Вашингтоном, проанализировал военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

В связи очередным и резким обострением взаимоотношений между Тегераном и Вашингтоном в перспективе не следует исключать ракетно-авиационных ударов со стороны США по Ирану, поскольку все остальные меры воздействия Белого дома на Тегеран, похоже, исчерпаны, и других вариантов разрешения возникших американо-иранских противоречий, кроме военных, у Вашингтона не осталось.

Вместе с тем к оперативному развертыванию войск (сил) на театре военных действий, то есть к созданию необходимых группировок и их соответствующему оперативному построению, Соединенные Штаты еще и не приступали.

А имеющихся в регионе сил и средств у Пентагона для результативного удара по Ирану пока явно недостаточно.

Поэтому о предстоящих военных действиях между Вашингтоном и Тегераном пока можно рассуждать только гипотетически.

Возможные действия США

Администрация Дональда Трампа видит в Иране главную угрозу региональной безопасности и стабильности на Ближнем и Среднем Востоке. Союзники США в этом взрывоопасном регионе - Израиль и Саудовская Аравия - считают Иран своим главным врагом. Наконец, Вашингтон, Тель-Авив и Эр-Рияд подозревают Иран в разработке ядерного оружия.

Поэтому основная военно-политическая цель США и их союзников - резкое ослабление роли Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, устранение его с политической сцены как регионального лидера и лишение Тегерана даже гипотетической возможности обладания ядерным оружием.

Эта цель может быть достигнута решением следующих задач - нарушением государственного и военного управления Исламской республики Иран, разрушением ее военного и экономического потенциала (в первую очередь - уничтожением предприятий атомной промышленности этой страны), нанесением поражения военно-воздушным силам, ракетным войскам, группировкам военно-морских сил и сухопутных войск.

В этом случае только точечными ударами ВС США по объектам атомной промышленности Исламской республики явно не обойтись, поскольку велика будет вероятность ответных действий Ирана по союзникам США в регионе, нефтяным и газовым терминалам государств-монархий Персидского залива, возможной блокаде Ормузского пролива.

Поэтому Соединенным Штатам для усмирения Ирана придется проводить практически полномасштабную стратегическую воздушно-космическую операцию с привлечением значительной части своих военно-воздушных и военно-морских сил. Есть все основания полагать, что по форме это будет один из вариантов быстрого глобального удара, но только в рамках ближне- и средне восточного региона.

В этом случае вооруженным силам США придется уничтожить авиацию, флот и ракетные войска Ирана на земле, на море и в воздухе, поразить резервы, возможные воздушные и морские десанты противника, а также прикрыть собственные войска (силы) от ударов средств воздушного нападения и воздушной разведки Исламской республики.

Нет сомнения, что в самом первом ракетно-авиационном ударе будет задействовано большое количество высокоточных боеприпасов, особенно противобункерных бомб, включая "мать всех бомб" типа GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast.

А учитывая, что гипотетический противник Америки закопался в грунт слишком глубоко,

нельзя исключать, что США будут решать свои задачи в предстоящем конфликте с применением как обычных, так и ядерных средств поражения, которому за последнее время Пентагоном приданы свойства высокоточного оружия.

К примеру, ВВС США в Иране вполне могут нанести удары по ядерным объектам Ирана авиационными бомбами свободного падения типа В61-12. Ядерные средства поражения при этом резко увеличивают возможности ВВС США и позволяют одновременно поражать всю группировку и инфраструктуру противника, решая тем самым все задачи, присущие авиации в воздушных операциях с применением только обычных средств поражения.

Если предельно коротко, то первоочередные задачи вооруженных сил США в этом конфликте можно сформулировать следующим образом - в результате внезапного и чрезвычайно мощного первого авиационно-ракетного удара в течение самого короткого времени уничтожить ракетный потенциал и силы ПВО Ирана, резко ослабить боевые возможности ВВС и ВМС Исламской республики, а затем перейти к планомерному уничтожению военно-экономического потенциала Тегерана.

Ожидать вторжения крупных группировок сухопутных войск ВС США на территорию Ирана не следует. Достичь своих военно-политических целей США будут пытаться действиями исключительно военно-воздушных, военно-морских сил и Космических войск. В случае проведения общевойсковых операций на территории Ирана Пентагон в значительной степени теряет свое главное преимущество - технологическое превосходство.

Каков будет исход?

В случае предстоящей воздушной кампании США против Ирана нет особой необходимости подсчитывать количество и типы самолетов, озвучивать ТТХ крылатых ракет морского и воздушного базирования, перечислять разнообразные средства авиационного поражения, характеристики средств ПВО Ирана, анализировать соотношение сил и средств, давать прогнозы относительно начала и развития военного конфликта. Главное не в этом.

Полагать, что режим в Тегеране способен дать мощный отпор потенциальному американскому агрессору, по большей части преувеличение. Вооруженные силы Ирана и Корпуса стражей исламской революции будут в достаточно короткий срок раздавлены объединенной американской и израильской военной мощью.

Возможный военный ответ со стороны Ирана, по всей видимости, представляется минимальным. И это произойдет по следующим причинам.

США обладают подавляющим превосходством над любым противником в средствах ведения радиоэлектронной борьбы. И технологически (тут отрыв просто гигантский), и в любых возможных количественных характеристиках. Все радиолокационные и радиотехнические средства вооруженных сил ИРИ с момента начала конфликта будут просто ослеплены. Помехи будут поставлены такой мощности, такой интенсивности и такого разнообразия, что с первой же секунды конфликта станет абсолютно невозможным функционирование системы управления вооруженными силами Ирана. Командование ВВС лишится возможности наведения на цели истребительной и бомбардировочной авиации.

Надо отметить еще один принципиальный момент.

США будут стараться наносить удары с рубежей и районов, до которых не смогут дотянуться большинство ударных средств Ирана.

В этой связи основная задача Пентагона - буквально в первые минуты кампании нейтрализовать все части и соединения ракетных войск Ирана, имеющие на оснащении баллистические ракеты с весьма существенной дальностью полета. Удары иранских ракет могли бы быть очень эффективны, если бы они располагали ядерными боевыми частями. Однако обычные боеголовки в несколько сот килограмм, да еще с существенными промахами, не будут представлять большой угрозы для ВС США и их союзников.

Конечный исход вооруженного конфликта между Ираном и США вызывал бы еще вопросы, если бы Тегерану удалось решить задачу круглосуточного огневого воздействия по командным пунктам, узлам связи, аэродромам, авианосным и корабельным ударным группам США и их союзников.

Однако, насколько известно, Иран не располагает в достаточном количестве дальнобойными высокоточными средствами поражения в обычном снаряжении, способными функционировать в условиях сильного радиопротиводействия. Поэтому равноценного вооруженного противоборства между США и Ираном не будет.

Автор - Михаил Ходаренок, военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Михаил Ходаренок