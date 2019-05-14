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14.05.2019
Военное обозрение

Канадские ВМС сняли запрет на Wi-Fi из-за нежелания молодежи служить

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На кораблях королевских Военно-морских сил Канады разрешили пользоваться гаджетами и бесплатным интернетом. Основной причиной этого стало нежелание молодых канадцев идти служить на флот без доступа к Wi-Fi. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на портал Military.com.

Источник изображения: topwar.ru

По данным издания, новое поколение канадцев, выросшее в окружении цифровых технологий, отказывалось идти служить на корабли королевских ВМС Канады, так как там нет доступа к бесплатному Wi-Fi. В командовании флота отметили, что возможность пользования интернетом на службе является одним из основных требований новобранцев.

Это поколение моряков выросло с телефонами в руках. Если им запретить пользоваться гаджетами, они не пойдут на флот

- заявил контр-адмирал канадских ВМС Каспер Донован, добавив, что Королевский флот Канады снял запрет на корабельный Wi-Fi в феврале этого года.

В свою очередь командующий флотом вице-адмирал Рон Ллойд назвал запрет на пользование корабельным интернетом, а также обязанность сдавать смартфоны и другие устройства для выхода в интернет на хранение, "драконовскими мерами".

По словам Ллойда, на флотах других стран используют Wi-Fi гораздо шире, чем на кораблях канадских ВМС, поэтому его надо было разрешить в любом случае.

Информационная безопасность является главным приоритетом, но ее требования не могут оставить ВМС Канады без технического прогресса

- подчеркнул адмирал.

Ранее сообщалось, что в российской армии вводится запрет на ношение военнослужащими на службе электронных приборов и технических средств, которые позволяют через Интернет распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Пользование обычными сотовыми телефонами без функции выхода в Интернет, а также без фотокамеры, никак не ограничивается.

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