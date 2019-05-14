Войти
14.05.2019
Известия.ru

Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации

141
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Экс-глава Минобороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Как сообщается на сайте авиационного кластера госкорпорации "Ростех", решение о его назначении было принято еще 8 мая по итогам заседания совета директоров ПАО "ОАК". Ранее на протяжении нескольких лет совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации возглавлял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Кроме того, по итогам недавнего заседания Олег Бочаров был избран председателем комитета по стратегии, Оксана Лобанова возглавила комитет по бюджету, Павел Кадочников назначен председателем комитета по аудиту, а Евгений Юрченко занял пост главы комитета по кадрам и вознаграждениям.

12 мая стало известно, что ОАК запускает сборку гражданских, транспортных и военно-транспортных самолетов при помощи новейшей роботизированной технологии. Первая такая линия заработает в Ульяновске уже этим летом. На ней будут собирать новейшие Ил-476 (Ил-76МД-90А).

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Сердюков Анатолий
Проекты
Робот
Похожие новости
02.04.2019
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
01.07.2015
Крылья макетов
05.10.2012
Самолет Ил-76МД-90А совершил первый испытательный полет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 01:28
  • 41
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 14.05 01:01
  • 14
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 14.05 00:35
  • 36
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 13.05 23:21
  • 4
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
  • 13.05 23:21
  • 13
Sohu (Китай): Китай выиграл пять войн, больше никто не осмелился на него нападать
  • 13.05 22:47
  • 50
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 13.05 22:43
  • 2
244-я артиллерийская бригада в Калининграде получила самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С"
  • 13.05 22:24
  • 2
"Будет удар в голову": что Иран готовит для авианосца США
  • 13.05 22:09
  • 5
В последние годы российский флот значительно отстал - китайские СМИ
  • 13.05 21:22
  • 3
Генерал Барреро: Французский спецназ воюет лучше русских и американцев
  • 13.05 20:37
  • 17
На "Уралвагонзаводе" сравнили "Армату" с гоночным болидом по цене
  • 13.05 19:43
  • 2
Бондарев: Москва может потребовать от Киева плату за стоянку украинских МиГ-29 в Крыму
  • 13.05 19:33
  • 1
Испанский художник подарил Минобороны картину о военных РФ в Сирии
  • 13.05 18:14
  • 3
БДК "Петр Моргунов" готовится к швартовым испытаниям
  • 13.05 17:57
  • 7
Источник: "Носорог" Северного флота отправили на утилизацию