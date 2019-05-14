Владимир Путин похвалил "Белого лебедя"

Минобороны может увеличить объемы закупок сверхзвуклвых стратегических ракетоносцев Ту-160, заявил президент Владимир Путин во время беседы с рабочими авиазавода в Казани.

"На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Еще 10 Ту-160 будут модернизироваться", - констатировал Владимир Путин. "И, может быть, даже увеличим количество... С учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее", - сообщил глава государства.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Его называют "Белый лебедь". Это один из самых мощных боевых самолетов в мире.

Президент также выслушал доклад о новациях в производстве бомбардировщика. Путин осмотрел лазерный цех, где увидел работу над центральной самолетной балкой. Оказалось, некоторые технологии были утрачены в 1990-х, но их удалось не только восстановить, но и усовершенствовать. Еще одна демонстрация - нового станка для обработки материалов, который появился в рамках программы импортозамещения. Станок позволяет так обрабатывать деталь, что процесс создания самолета становится короче. Еще президенту показали цифровые трехмерные модели.

Глава государства заявил о необходимости увековечить память бывшего руководителя авиазавода Виталия Копылова, который спас предприятие в начале 1990-х. "Надеюсь, что трагические годы середины 90-х... в нашей истории не повторятся, и не повторятся в истории предприятия", - произнес он. Главе государства рассказали, что именем Копылова названа одна из машин, произведенных на предприятии. "И вообще: надо подумать еще в рамках страны это сделать", - заключил он.

Кира Латухина (Казань) Фото: Константин Завражин