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14.05.2019
Интерфакс-АВН

Улан-Удэнский авиазавод закупит 16 двигателей ВК-2500 на 1 млрд руб

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Двигатель ВК-2500
Двигатель ВК-2500.
Источник изображения: rostec.ru

Улан-Удэ. 13 мая. ИНТЕРФАКС - АО "Улан-Удэнский авиационный завод" холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") приобретет 16 двигателей ВК-2500-03 для оснащения вертолетов на общую сумму 1 млрд 47,7 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Закупка проведена у единственного поставщика, который в документации не раскрывается.

Вместе с тем, как ранее сообщалось, такие двигатели выпускает АО "ОДК-Климов", и они устанавливаются на вертолеты Ми-171А2, что позволяет, в частности, увеличить грузоподъемность.

Согласно условиям закупки, 8 двигателей изготовитель должен поставить авиазаводу в сентябре, еще 8 - в октябре 2019 года.

Гарантийный ресурс каждого двигателя составит 1 тыс. часов наработки/1 тыс. циклов, или 48 месяцев с даты изготовления, но не более 42 месяцев с даты начала эксплуатации, в зависимости от того, какое из этих условий наступит раньше. Ресурс до первого капитального ремонта - 2 тыс. часов наработки/2 тыс. циклов, или 10 лет с момента изготовления.

Многоцелевой Ми-171А2 - модернизированная машина семейства Ми-8/Ми-17. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. Росавиация сертифицировала многоцелевой вертолет Ми-171А2 в 2017 году.

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" выпускает вертолеты серии Ми-8/17: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш.

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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Ростех
У-УАЗ
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