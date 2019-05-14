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14.05.2019
Военно-промышленный курьер

Болгария из-за санкций не сможет отремонтировать Су-25 в Белоруссии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Белоруссия не выполнит контракт на ремонт штурмовиков Су-25 для ВВС Болгарии из-за оружейного эмбарго, введённого Европейским союзом в отношении Минска. Об этом сообщил заместитель министра обороны Болгарии Анатолий Величков по итогам заседания парламентской комиссии по обороне.

Тендер на ремонт 14 болгарских Су-25 осенью минувшего года выиграл авиаремонтный завод в Барановичах. Общая сумма контракта оценивалась более чем в 50 млн евро.

"Министерство обороны направило платёж в декабре, но затем средства были возвращены из-за политики банка-корреспондента, который должен был осуществить перевод", - приводит слова замминистра болгарское издание "Дневник".

Как отметил Величков, эксперты министерства обороны Болгарии, изучив директиву ЕС о санкциях против Белоруссии, сочли, что временный ввоз военной техники в страну для ремонта не должен рассматриваться как экспорт вооружения. 

По его словам, в настоящее время в ситуации разбирается комиссия по экспортному контролю. Сказать, какова будет дальнейшая судьба контракта, он затруднился, говорит Регнум.

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Страны
Белоруссия
Болгария
Продукция
Су-25
Проекты
Евросоюз
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