Опробованы в Сирии: Су-57 получит "умную бомбу" КАБ-250

Истребитель Су-57 получит управляемую "умную бомбу" КАБ-250

Новейшая высокоточная управляемая бомба КАБ-250 будет стоять на вооружении российского истребителя пятого поколения Су-57, серийная поставка которого в армию РФ начнется уже в этом году. Разработка КАБ-250 завершилась полностью, к заключению подходят и испытания оружия. Четыре года назад сообщалось, что эту бомбу используют для уничтожения террористов в Сирии.

На вооружении российского истребителя пятого поколения Су-57 будет новейшая управляемая бомба КАБ-250, сообщил ТАСС Игорь Крылов, генеральный директор компании-разработчика боеприпаса "Государственное научно-производственное предприятие "Регион", которая входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

"Испытания КАБ-250 находятся в завершающей стадии. Нам осталось дополнительно подтвердить некоторые ее характеристики, и надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время. Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя пятого поколения Су-57", - отметил Крылов.

Разработку КАБ-250 он назвал окончательно завершенной, а заводы, по его словам, уже готовятся к серийному производству этого оружия. Такие планы собираются осуществить в следующем году, добавил гендиректор компании.

Он уточнил, что в первую очередь будет налажен выпуск КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения.

Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250 была разработана для поражения различной техники, укреплений, складов, элементов инфраструктуры и прочих объектов противника. Бомба имеет высокую точность попадания благодаря использованию лазерной системы наведения.

В октябре 2015 года РИА "Новости" со ссылкой на представителя ВКС РФ сообщило, что новейшая высокоточная авиационная бомба, корректируемая с помощью Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), используется российской боевой авиацией в Сирии против террористов группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) (запрещена в России).

"Такая бомба осуществляет свою корректировку уже после отделения от крыла по спутнику ГЛОНАСС. Также она получает координаты из самолета. Таким образом, точность ее попадания составляет плюс-минус два метра независимо от погодных условий и времени года. Это позволяет точно уничтожать объекты боевиков и исключать потери среди мирного населения", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, КАБ-250 сбрасывается с бомбардировщика Су-34 с высоты пяти километров.

О существовании перспективной корректируемой авиабомбы КАБ-250 стало известно еще в 2011 году. Макет оружия был представлен на выставке МАКС-2011 корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Тогда были оглашены некоторые общие характеристики техники: вес бомбы - 250 кг, длина - 3,2 м, диаметр - 25,5 см, размах крыла - 55 см.

Как отмечало руководство КТРВ, новый боеприпас предназначен для вооружения перспективных самолетов.

В качестве примера там привели самолет Т-50, у которого есть возможность транспортировки подобных бомб во внутренних грузоотсеках.

Что касается истребителя пятого поколения Су-57, разработанного в ОКБ Сухого, он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем противовоздушной обороны (ПВО) и дальней разведки. Он также способен нейтрализовать систему управления авиацией противника.

Самолет обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием по технологии "стелс", а также новейшим комплексом бортового оборудования. Впервые Су-57 были испытаны в 2010 году.

В феврале этого года стало известно, что первый серийный истребитель Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России уже в текущем году, а второй - в следующем. Об этом сообщало РИА "Новости" со ссылкой на директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Александра Пекарша.

"В работе у нас сегодня по действующему контракту с Министерством обороны два самолета со сроками поставки первого в 2019 году, второго - в 2020-м", - отметил он.

К тому же он выразил уверенность, что первый серийный Су-57 будет поставлен российской армии в этом году.

Эти истребители используются для выполнения боевых задач в Сирии. Впервые о появлении двух российских Су-57 в арабской республике стало известно 22 февраля прошлого года, когда новейшая техника прибыла к месту боевых действий вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У.

Как объяснял "Коммерсант", целью переброски самолетов в горячую точку было проведение испытаний в условиях, приближенных к боевым. Источники в оборонной промышленности сообщили газете, что в Сирии Су-57 должны были опробовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокации. При этом о полноценном боевом применении истребителей речи не шло.

Лидия Мисник