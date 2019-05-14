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14.05.2019
Военное обозрение

Британцы показали гибридную энергоустановку для боевых лазеров

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В Великобритании создали гибридную энергетическую установку для боевых лазеров. Разработка британской компании Rolls-Royce уже прошла успешные испытания. Об этом сообщает интернет-журнал "Nplus1" со ссылкой на Defense News.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, разработка гибридной энергоустановки велась на протяжении десяти лет. Работы велись в специальном исследовательском подразделении LibertyWorks, действующем в американском Индианаполисе. Прошедшая испытания энергустановка обеспечит питание для боевых лазеров мощностью до 100 киловатт. Такие лазеры могут использоваться для поражения беспилотников, артиллерийских снарядов, минометных мин и легких летательных аппаратов.

Установка собрана на базе турбовального двигателя M250 мощностью 250 лошадиных сил, применяемого ранее на разведывательных вертолетах OH-58D Kiowa Warrior и легких ударных вертолетах AH-6i Little Bird. Также в установку входят генератор, система охлаждения и аккумуляторная батарея, отвечающая за скачки во время работы лазера. В целом электрическая мощность всей системы составляет 300 киловатт и 200 киловатт тепловой.

Подробностей разработки не сообщается, однако известно, что данная энергоустановка может использоваться как для питания лазерного оружия, так и для его охлаждения. Вся система может быть смонтирована на одном шасси с боевым лазером.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
AH-6
Bell OH-58
Компании
Rolls-Royce
Проекты
БПЛА
ИТ
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