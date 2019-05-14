Корабль без задач: Роскосмос взялся за "Федерацию"

СМИ: Роскосмос начал собирать корабль "Федерация"

Роскосмос начал собирать перспективный пилотируемый корабль "Федерация", который, по-видимому, наконец перешел от стадии макета к воплощению "в железе". О сложной судьбе многострадального корабля вспоминает "Газета.Ru".

Спустя несколько лет задержек Роскосмос наконец начал изготовление корпуса нового космического корабля "Федерация". "Завод экспериментального машиностроения, входящий в ракетно-космическую корпорацию "Энергия", заказал изготовление алюминиевого корпуса для первого корабля на самарском предприятии "Арконик СМЗ", - сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, уже идет изготовление корпусов агрегатного отсека и возвращаемого аппарата. В пресс-службе АО "Арконик СМЗ" сообщили, что действительно сотрудничают с РКК "Энергия", но по коммерческим причинам не могут сообщить, по какой тематике.

"Самарский металлургический завод связывает многолетнее и эффективное партнерство с ПАО "РКК "Энергия", продукция завода присутствует во многих значимых проектах отрасли, однако конкретные детали нашего сотрудничества с заказчиками являются конфиденциальными, и мы не можем их раскрывать", - сказали в пресс-службе.

В госкорпорации "Роскосмос" РИА "Новости" сообщили лишь, что работа по изготовлению пилотируемого транспортного корабля ведется. "Проходят комплексные мероприятия по созданию пилотируемого транспортного корабля", - сказали в госкорпорации.

Согласно контракту между РКК "Энергия" и "Роскосмосом", изготовление корабля для первого полета должно было начаться с 2016 года и продлиться по 2023 год.

При этом агрегатный отсек и возвращаемый аппарат "Федерации" будут изготовлены из алюминия, хотя ранее предполагалось, что новый корабль будет на 80 процентов состоять из композитных материалов.

Ранее в госкорпорации Роскосмос рассказали, что новые космические корабли, которые сейчас называются "Федерация", могут быть переименованы в честь первых российских кораблей, построенных Петром I. В Роскосмосе отметили, что в качестве нового названия предлагаются "Орел", "Флаг" или "Аист". При этом подчеркивалось, что это лишь идея, и окончательное решение по этому вопросу не принято.

Целями нового корабля назывались обеспечение национальной безопасности, технологической независимости, обеспечение доступа России в космос со своей территории, доставка людей и грузов на орбитальные станции, полёт на полярную и экваториальную орбиту, исследование Луны.

Однако постоянное отставание создания корабля "Федерация" давно стало одной из главных претензий к Роскосмосу.

"Собственного средства доставки в окололунное пространство у России нет. Межпланетный корабль "Федерация" никак не выберется из стадии чертежей и выставочных макетов, сверхтяжелая ракета, способная доставить "Федерацию" к Луне не появится раньше 2028 года (в лучшем случае)", - считает популяризатор космоса, блогер Виталий Егоров.

Со скепсисом воспринял новость о начале сборки первого корабля и Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики.

"Дело в том, что задач для "Федерации" нет. В нашей стратегии задачи для этого корабля не сформулированы. При хорошем варианте МКС будет служить до 2028 года, "Союз" со своими задачами полностью справляется. И зачем нам шестиместный корабль? Нам не нужно возить на МКС столько людей, сколько должна возить "Федерация", - сказал Моисеев "Газете.Ru". - А разработка таких проектов стоит очень дорого.

Поэтому при отсутствии задач это будет напрасная трата денег".

В феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российский космический корабль "Федерация" не будет отправляться к Международной космической станции. "Мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой", - сказал Рогозин. Он подчеркнул, что "Федерация" рассчитана для дальних полетов, включая Луну.

Планы полетов "Федерации" к Луне Моисеев назвал "фантастикой". "Самые приблизительные оценки стоимости запуска человека к Луне выходят за рамки российского бюджета. Конечно, если бросить все деньги на космонавтику, то можно уложиться, но на нее можно бросить только деньги, которые могут освоить космические предприятия. А у Роскосмоса, кстати, в конце прошлого и начале этого года были проблемы с тем, что он не может потратить выделенные деньги", - пояснил эксперт.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он уволил специалистов ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которые проектировали транспортный пилотируемый корабль "Федерация". По словам Рогозина, кадровые перестановки потребовались из-за того, что работа над кораблем была организована "не должным образом". Он подчеркнул, что это касается и других проектов "Энергии".

"В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена", - отметил Рогозин.

Он также выразил надежду, что к 2022 году будут начаты летные испытания корабля.

Ранее же СМИ сообщали о переходе коллектива разработчиков космического корабля "Федерации" из РКК "Энергия" в компанию S7 Space. Так, "Энергию" покинул космонавт-испытатель РКК "Энергия" Марк Серов и еще пять человек.

Между тем, по словам Серова, несколько лет работавшего над перспективным кораблем "Федерация", все, кто с конца прошлого года перешел в S7 Space, решение об уходе из РКК принимали самостоятельно. "Мы ходили и доказывали везде, где только было возможно, что работа по ПТК "Федерация", особенно по подготовке экипажа, требует более серьезного подхода. Формировать экипаж для нового корабля надо уже сейчас, чтобы он рос вместе с кораблем. Увы, нас не услышали. В таком случае мы дальше не видели смысла оставаться в РКК", - рассказал Серов МК.

Отдел "Наука"