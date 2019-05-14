Турция проводит крупнейшие военно-морские учения в своей истории

Стамбул. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Учения ВМС Турции стартовали в понедельник в восточной части Средиземного моря, а также в Эгейском и Черном морях.

Это самые крупные учения ВМС, которые когда-либо проводила Турция, утверждают СМИ республики.

По данным турецкого Генштаба, в учениях, которые продлятся до 25 мая, принимают участие около 30 тысяч военнослужащих, 131 корабль, 57 боевых самолетов и 33 вертолета.

В ходе учений военные будут отрабатывать различные сценарии. В частности, действия в случае серьезного кризиса в регионе.

По данным СМИ, во время маневров будут задействованы произведенные в Турции комплексы вооружений, в том числе беспилотники.

Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что эти учения еще раз продемонстрируют, что армия может защищать независимость, суверенитет и безопасность Турции и турецкого народа.