Путин ознакомился с работой Казанского авиазавода им. Горбунова

Самолет Ту-22М3М на стадии глубокой модернизации в цехе окончательной сборки Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.

Казань. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин посетил производственные цеха Казанского авиазавода имени Горбунова - филиала ПАО "Туполев".

Глава государства осмотрел лазерный цех, где осуществляется высокоточное производство деталей. В частности, здесь ему продемонстрировали этапы производства центральной самолетной балки стратегического бомбардировщика Ту-160 и рассказали о ряде производственных новшеств.

Руководство предприятия сообщило, что ряд технологий были утрачены в 1990-х годах, а сейчас их удалось не только восстановить, но и усовершенствовать, в разы сократив производственный процесс.

Во время осмотра цехов В.Путина сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также руководители предприятий.

Главе государства также продемонстрировали работу нового станка для обработки материалов. Он появился на заводе в рамках масштабной программы импортозамещения.

Генеральный директор группы компаний "Стан" Максим Гущин рассказал, что станок обладает максимальными компетенциями и позволяет обрабатывать деталь в одну установку, исключая циклическую обработку, что тоже значительно укорачивает процесс создания самолета.