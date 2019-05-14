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14.05.2019
Интерфакс-АВН

Путин ознакомился с работой Казанского авиазавода им. Горбунова

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Ту-22М3М
Самолет Ту-22М3М на стадии глубокой модернизации в цехе окончательной сборки Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.
Источник изображения: РИА Новости/Максим Богодвид

Казань. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин посетил производственные цеха Казанского авиазавода имени Горбунова - филиала ПАО "Туполев".

Глава государства осмотрел лазерный цех, где осуществляется высокоточное производство деталей. В частности, здесь ему продемонстрировали этапы производства центральной самолетной балки стратегического бомбардировщика Ту-160 и рассказали о ряде производственных новшеств.

Руководство предприятия сообщило, что ряд технологий были утрачены в 1990-х годах, а сейчас их удалось не только восстановить, но и усовершенствовать, в разы сократив производственный процесс.

Во время осмотра цехов В.Путина сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также руководители предприятий.

Главе государства также продемонстрировали работу нового станка для обработки материалов. Он появился на заводе в рамках масштабной программы импортозамещения.

Генеральный директор группы компаний "Стан" Максим Гущин рассказал, что станок обладает максимальными компетенциями и позволяет обрабатывать деталь в одну установку, исключая циклическую обработку, что тоже значительно укорачивает процесс создания самолета.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
СТАН
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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