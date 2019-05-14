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14.05.2019
Известия.ru

В минобороны Сербии исключили вступление в НАТО при Вучиче

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Сербия намерена сохранить свой военный нейтралитет и не планирует вступать в НАТО, пока президентом республики остается Александр Вучич, заявил министр обороны страны Александр Вулин.

По его словам, вступление в военный блок лишит государство суверенитета, самостоятельности в принятии решений, что совершенно неприемлемо для Белграда. Кроме того, жители республики до сих пор помнят и никогда не забудут агрессию Североатлантического альянса в 1990-е годы.

"Мы хотим принимать решения самостоятельно. Мы не хотим стать членом НАТО из-за того, что нас бомбили, а еще и потому, что не хотим, чтобы нас заставляли делать то, что сделали с нами. Если альянс против кого-то, это не означает, что и мы против кого-то", — заявил Вулин в интервью агентству ТАСС.

В то же время он признал, что Белграду необходимы хорошие отношения с НАТО без вступления в организацию, так как единственной силой, которая может гарантировать безопасность сербов в Косово и Метохии, остается контингент Международных сил для Косово под командованием Североатлантического альянса (KFOR).

В начале мая Вулин заявил, что Сербия устала от политики Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих вступить в объединение.

24 марта, в день 20-летия бомбардировок Югославии силами НАТО, в Белграде прошел митинг, на котором члены Сербской радикальной партии сожгли флаги ЕС и Североатлантического блока. Лидер партии Воислав Шешель тогда заявил, что Сербии необходимо интегрироваться с Россией и вступить в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На Западе не поддерживают сохранение дружеских отношений Белграда и Москвы. В качестве условий, необходимых для принятия Сербии в ЕС, называются, в частности, отказ от таких отношений и признание независимости Косово.

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