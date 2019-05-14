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14.05.2019
WarSpot

Мечта о бесконечном боезапасе

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Лёгкий ручной пулемёт M249 SAW с боекомплектом в 800 патронов

Лёгкий ручной пулемёт FN Minimi под стандартный патрон 5,56х45 мм НАТО разработки известной бельгийской оружейной компании Fabrique Nationale d’Herstal — оружие, распространённое по всему миру. С середины 70-х годов прошлого века этот лёгкий, надёжный и компактный пулемёт используется и производится в полусотне государств мира, в том числе и в США под обозначением M249 SAW.

Стандартный вариант боепитания для этого пулемёта — короба с лентой емкостью 100 или 200 патронов, а также магазины на 30 патронов. Однако существует и более экзотический вариант с размещением увеличенного боезапаса (800 патронов) в ранце на спине пулемётчика с подачей патронной ленты по специальному гибкому рукаву. В представленном видео пулемётчик выпускает около 600 пуль одной очередью — это, безусловно, эффектно выглядит, но вот со стволом пулемета, видимо, придется попрощаться.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
США
Продукция
M249
Проекты
NATO
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Источник: "Носорог" Северного флота отправили на утилизацию