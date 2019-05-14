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14.05.2019
Газета.ru

Обновление в ВДВ: Устинов стал начальником штаба

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Источник изображения: gazeta.ru

ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России

В Воздушно-десантных войсках России назначен новый начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ - генерал-полковник Евгений Устинов. На этом посту он сменил 62-летнего генерала Николая Игнатова, который, как сообщают СМИ, ушел в отставку по достижении максимального возраста пребывания на военной службе.



Первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России назначен генерал-полковник Евгений Устинов, принимавший участие в операции в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству ВДВ.

"58-летний генерал Евгений Устинов, занимавший должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), назначен начальником штаба - первым заместителем командующего ВДВ", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, занимавший этот пост ранее 62-летний генерал Николай Игнатов был уволен из вооруженных сил по достижении максимального возраста пребывания на военной службе.

Николай Игнатов стал начальником штаба ВДВ в феврале 2008 года. До этого назначения, в 2002-2005 годах, он командовал 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, а также был заместителем командующего ВДВ. В 1993 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания. С 2006 года - генерал-лейтенант. Награжден орденами "За военные заслуги", "За личное мужество", Почета, а также медалями.

Новый начальник штаба ВДВ Евгений Устинов родился в 1960 году в Горьковской (ныне Нижегородской) области СССР. В 1984 году окончил Рязанское училище ВДВ, а 14 лет спустя - военную академию имени М.В. Фрунзе. В 2005 году выпустился из академии Генштаба ВС РФ. Служил в ВДВ, занимая различные должности, в том числе был заместителем командующего. В 2009-2011 годах занимал пост замкомандующего Ленинградским военным округом, а в течение двух последующих лет - командующего армией Западного военного округа. С апреля 2013 года был замкомандующего войсками ЦВО, а в сентябре 2016 года стал начальником штаба округа.

В 2016-2017 годах был в командировке в Сирии на посту начальника штаба российской группировки. В декабре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил Устинова в числе военачальников, наиболее искусно и нестандартно действовавших в ходе операции в арабской республике.

С октября 2018 по январь текущего года являлся временно исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО.

Это не первая перемена в российской армии с начала этого месяца.

8 мая стало известно, что президент России Владимир Путин назначил главкомом Военно-морским флотом (ВМФ) Николая Евменова, который с 2016 года занимал пост командующего Северным флотом.

Соответствующий приказ российского лидера озвучил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Николай Евменов родился в 1962 году в Москве. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и Военно-морскую академию имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

Занимал пост старшего помощника, а затем и командира подводных лодок К-490 и К-506. Завершив обучение в Академии Генштаба, возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок, являлся командующим Подводными силами Тихоокеанского флота. В 2012 году стал начальником штаба Северного флота, а в 2016-м - его командующим.

В 2017 году Евменову указом президента было присвоено звание адмирал. За годы службы он был награжден орденами "За военные заслуги" и "За морские заслуги", а также ведомственными медалями Минобороны РФ.

Под руководством Евменова одним из основных приоритетов Северного флота стало расширение и совершенствование военной инфраструктуры в Арктическом регионе.

Как отметил Сергей Шойгу, бывший до назначения Евменова главкомом адмирал Владимир Королев завершил 46-летнюю военную службу и перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) для "реализации специальных программ в интересах военного флота".

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что за эти годы Королев многое сделал для укрепления обороноспособности страны.

"Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане", - обратил внимание Шойгу.

Королев окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе в 1977 году. Главкомом ВМФ его назначили в апреле 2016 года. До этого он, как и Евменов, руководил Северным флотом.

Кроме того, тем же указом президента новые командующие появились у Черноморского и Северного флотов: вице-адмирал Игорь Осипов возглавил первый, а вице-адмирал Александр Моисеев, соотвественно, второй.


Лидия Мисник

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Герасимов Валерий
Путин Владимир
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