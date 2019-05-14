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14.05.2019
Известия.ru

Путин в Казани осмотрел модернизированные самолеты и новый вертолет Ми-38Т

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая осмотрел в Казани образцы авиатехники, размещенные на аэродроме завода имени Горбунова.

Как сообщает "РИА Новости", главе государства показали модернизированные Ту-160, Ту-95МС, Ту-22.

Кроме того, внимание президента привлекла размещенная здесь же вертолетная техника, которая также производится в Татарстане. Путин поднялся на борт новейшего транспортер-десантного вертолета Ми-38Т, осмотрел и ознакомился с характеристиками модификаций вертолета "Ансат".

Также в отдельном ангаре президенту был представлен самолет Ту-214.

Путин в понедельник посещает Казанский авиационный завод имени Горбунова — филиал ПАО "Туполев" в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса.

В конце февраля стало известно, что первый десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны России до конца июня 2019 года. Договор о поставке двух вертолетов был заключен еще в 2017 году.

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-38
Ту-160
Ту-214
Ту-22
Ту-95
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
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Персоны
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