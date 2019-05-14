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14.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Песков рассказал о новом формате совещаний Путина по ОПК

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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин в понедельник в Казани и Сочи займется вопросами военного строительства и проведет совещания по вопросам ОПК в новом формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что "скоро президент прибудет в Казань", где посетит Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова – филиал ПАО "Туполев". Там Путин ознакомится с производством авиатехники, пообщается с рабочими. Президента будут сопровождать вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Песков отметил, что ранее Путин планировал усовершенствовать формат проведения традиционных совещаний по оборонной тематике – теперь это реализуется. Имеющиеся вопросы отныне обсуждаются не только на совещаниях, но и на производстве, параллельно президент знакомится с предприятиями ОПК.

"В конце дня (в Сочи) будет первое совещание из нынешней серии по вопросам армейского строительства и работы ВПК. Эти совещания продолжатся в течение всей недели", – отметил Песков.

Накануне Песков уже анонсировал начало серии совещаний по ОПК.

Предыдущая серия консультаций Путина с представителями Минобороны и компаний ОПК прошла с 19 по 22 ноября.


Сергей Гурьянов

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Страны
Россия
Компании
КАПО Горбунова
Минпромторг РФ
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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