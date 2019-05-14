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14.05.2019
Российская газета

Черноморский флот отметил 236-летие

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Источник изображения: Пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе сегодня отметили 236-летие Черноморского флота. В торжествах приняли участие командующий ЧФ Александр Моисеев и будущий командующий Игорь Осипов, о назначении которого стало известно на днях, представители городской власти, ветераны, духовенство.

В честь праздника на боевых кораблях были торжественно подняты Андреевские флаги и флаги расцвечивания. Затем был проведен молебен во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов, куда ранее была доставлена икона "Спас Нерукотворный" из главного храма Вооруженных сил России. Следом у памятника Екатерине II, основательнице Черноморского флота и Севастополя, состоялся праздничный митинг.

- Вся история Черноморского флота, со дня входа в Ахтиарскую бухту и до наших дней, пронизана традициями любви к Родине, верности воинскому долгу и военно-морскому флагу, богата примерами мужества и ратной доблести военных моряков, - сказал Александр Моисеев.

Он вручил государственные награды морякам-черноморцам, а участники митинга возложили цветы и венки к памятнику императрице.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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