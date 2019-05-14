Войти
14.05.2019
ТАСС

Путин 14 мая в рамках серии "оборонных" совещаний посетит Астраханскую область

143
0
0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Президент побывает в Государственном летно-испытательном центре Минобороны, главе государства покажут серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин совершит 14 мая рабочую поездку в Астраханскую область. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В рамках очередной сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК президент побывает в Государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ - крупнейшем испытательном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации", - отметили в пресс-службе. "Главе государства будут продемонстрированы серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение", - сообщили в Кремле.

Также в Ахтубинске Путин проведет совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области. "Будут затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент также встретится с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.02.2019
Завершились испытания ядерной энергоустановки для ракеты "Буревестник"
18.02.2019
В ВКС РФ сообщили, о завершении модернизации системы предупреждения о ракетном нападении
19.09.2017
Путин и Шойгу высоко оценили итоги этапа учения "Запад-2017"
27.05.2016
Саммит НАТО: обратный отсчет
22.09.2015
Отправка ракет вызывает вопросы о планах России в Сирии ("The Financial Times", Великобритания)
23.04.2015
Генерал Ивашов не советует США и их союзникам наносить удары по Ирану, когда у него будут на вооружении С-300
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 01:28
  • 41
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 14.05 01:01
  • 14
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 14.05 00:35
  • 36
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 13.05 23:21
  • 4
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
  • 13.05 23:21
  • 13
Sohu (Китай): Китай выиграл пять войн, больше никто не осмелился на него нападать
  • 13.05 22:47
  • 50
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 13.05 22:43
  • 2
244-я артиллерийская бригада в Калининграде получила самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С"
  • 13.05 22:24
  • 2
"Будет удар в голову": что Иран готовит для авианосца США
  • 13.05 22:09
  • 5
В последние годы российский флот значительно отстал - китайские СМИ
  • 13.05 21:22
  • 3
Генерал Барреро: Французский спецназ воюет лучше русских и американцев
  • 13.05 20:37
  • 17
На "Уралвагонзаводе" сравнили "Армату" с гоночным болидом по цене
  • 13.05 19:43
  • 2
Бондарев: Москва может потребовать от Киева плату за стоянку украинских МиГ-29 в Крыму
  • 13.05 19:33
  • 1
Испанский художник подарил Минобороны картину о военных РФ в Сирии
  • 13.05 18:14
  • 3
БДК "Петр Моргунов" готовится к швартовым испытаниям
  • 13.05 17:57
  • 7
Источник: "Носорог" Северного флота отправили на утилизацию