Путин 14 мая в рамках серии "оборонных" совещаний посетит Астраханскую область
Президент побывает в Государственном летно-испытательном центре Минобороны, главе государства покажут серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин совершит 14 мая рабочую поездку в Астраханскую область. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В рамках очередной сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК президент побывает в Государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ - крупнейшем испытательном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации", - отметили в пресс-службе. "Главе государства будут продемонстрированы серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение", - сообщили в Кремле.
Также в Ахтубинске Путин проведет совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области. "Будут затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент также встретится с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.
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