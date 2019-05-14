Войти
14.05.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев встретится со своими коллегами из стран ШОС в столице Киргизии

139
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече секретарей СБ стран Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет 15 мая в Бишкеке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза.

"15 мая в Бишкеке секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев примет участие в четырнадцатой ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в ходе встречи планируется обсудить ситуацию в области безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

"Отдельное внимание предполагается уделить перспективам развития сотрудничества государств-членов ШОС в сферах противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, а также обеспечения международной информационной безопасности", - добавили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ
ШОС
Похожие новости
19.11.2018
Пекин переходит в наступление
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
06.03.2017
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
28.04.2016
Московская конференция по безопасности: терроризм, ситуация в Сирии, отношения РФ - НАТО
16.08.2011
ОДКБ: в соцсетях появится антиреволюционный киберфронт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 01:28
  • 41
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 14.05 01:01
  • 14
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 14.05 00:35
  • 36
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 13.05 23:21
  • 4
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
  • 13.05 23:21
  • 13
Sohu (Китай): Китай выиграл пять войн, больше никто не осмелился на него нападать
  • 13.05 22:47
  • 50
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 13.05 22:43
  • 2
244-я артиллерийская бригада в Калининграде получила самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С"
  • 13.05 22:24
  • 2
"Будет удар в голову": что Иран готовит для авианосца США
  • 13.05 22:09
  • 5
В последние годы российский флот значительно отстал - китайские СМИ
  • 13.05 21:22
  • 3
Генерал Барреро: Французский спецназ воюет лучше русских и американцев
  • 13.05 20:37
  • 17
На "Уралвагонзаводе" сравнили "Армату" с гоночным болидом по цене
  • 13.05 19:43
  • 2
Бондарев: Москва может потребовать от Киева плату за стоянку украинских МиГ-29 в Крыму
  • 13.05 19:33
  • 1
Испанский художник подарил Минобороны картину о военных РФ в Сирии
  • 13.05 18:14
  • 3
БДК "Петр Моргунов" готовится к швартовым испытаниям
  • 13.05 17:57
  • 7
Источник: "Носорог" Северного флота отправили на утилизацию