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14.05.2019
Lenta.ru

"Невидимые войска ВМФ" назвали лучшими в России

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Источник изображения: Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

По состоянию на май береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морского флота (БРАВ ВМФ) России имеют около 13 дивизионов комплекса "Бастион" и семь дивизионов "Бал", пишет в "Известиях" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

"По сути, береговые ракетно-артиллерийские войска вернулись к количественному уровню времен СССР, но — при более высоких качественных показателях", — полагает специалист.

По мнению эксперта, оснащенность современных БРАВ оружием оценивается в 95 процентов, что "делает их самым современным видом войск российской армии".

Болтенков полагает, что довооружение "Бастионов" ракетами "Калибр" и "Циркон" позволит флоту получить сверхдлинную "руку". "Теперь с побережья Крыма можно будет держать под прицелом даже авианосцы, находящиеся вблизи берегов Сицилии", — отмечает эксперт.

Он добавил, что из-за небольшого числа частей БРАВ можно назвать "невидимыми" или "неизвестными войсками ВМФ".

В сентябре 2018 года впервые в ходе учений тактической группы Северного флота ВМФ, несущей боевое дежурство на острове Котельный, был применен "Бастион".

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