F-35 или Су-57: выбор остается за Турцией (Advance, Хорватия)

Не секрет, что напряженность в отношениях между Турцией и США продолжают расти. Вашингтону не по душе намерение Анкары закупать российские комплексы С-400. В связи с этим Вашингтон может исключить Турцию из программы создания истребителя F-35. Какую выгоду извлекает из этого Россия? В этом случае она сможет предложить свои истребители пятого поколения, приблизив Турцию к себе и отдалив ее от США.

Битва больше, чем небо: столкновение глубинных государств и "нео-оттоманской" мечты. Если российский план сработает, Турция получит Су-57, а не F-35, что изменит равновесие сил в мире

Существует несколько причин, по которым отношения между Турцией и США не идеальны и вот уже некоторое время все ухудшаются. Турция при Эрдогане мечтает о вполне конкретной вещи - стать сильной региональной державой. Это может очень раздражать США, ведь там понимают, что быть "региональной державой" - значит расширять свое влияние в регионе, при этом ограничивая все другие влияния там. И речь сейчас идет не только о Ближнем Востоке, но и о других регионах, в том числе о Балканах. И там и тут Турция и США будут сталкиваться, и их отношения уже начали ухудшаться с тех пор, как Трамп занял место в Вашингтоне.

Конечно, до Трампа отношения тоже были неидеальными. Так, в 2016 году в Турции была совершена попытка государственного переворота в момент, когда активизировались турецко-российские переговоры о сотрудничестве, в том числе в области строительства газопровода "Турецкий поток". Этот проект не устраивает США так же (если не больше), как "Северный поток - 2".

Стоит ли за попыткой государственного переворота в Турции Барак Обама, который воспользовался посредником в лице влиятельного турецкого клирика, проживающего в США, Фетхуллаха Гюлена? Возможно, США действительно как-то причастны к тем событиям, однако сам Обама не при чем. Противостояние между Турцией и США масштабнее, чем разногласия между двумя президентами. Речь идет о столкновении двух "глубинных государств".

Но разве Турция и США не сотрудничают в Сирии, точнее не добиваются ли обе страны свержения Асада? Да, цель у них одна, однако они опять-таки преследуют исключительно собственные интересы и стремятся распространить собственное влияние. О том, что и в Сирии на поверхность всплывает то же противостояние, нам говорит эволюция конфликта, в котором США и Турция в итоге вместе не поддержали Асада, но оказались по разные стороны. Во время войны США перешли от поддержки исламистских боевиков на сторону курдских сил, а Турция взяла под свое крыло разные экстремистские группировки. Теперь эти две страны воюют на севере Сирии, и эскалация там только предстоит (по последней информации, протурецкие боевики севернее Алеппо захватили поселения проамериканских курдских сил Отрядов народной самообороны).

Но как же быть с тем, что и Турция и США являются членами НАТО? В каком-то смысле членство Турции в альянсе - пережиток с тех времен, когда в этой стране у власти стояли крайне лояльные к Западу силы. Эрдоган не хочет выходить из НАТО, поскольку пользы Турции это не принесет и скорее даже навредит ее влиянию. Более того, Турция по-прежнему стремится стать членом Европейского Союза, хотя нередко его критикует.

Предпринимая прагматичные шаги, Турция идет к своей цели: она хочет стать мощной региональной державой, к мнению которой прислушивались бы от Вены до Ирана. Конечно, термин "нео-оттоманская" очень хорошо описывает эту политику. Несмотря на прагматизм, у Турции есть и свой исламистский идеологический нюанс, который привнес Эрдоган, но опять-таки по прагматическим, а не исламистским соображениям (для Эрдогана религия - только средство). Однако со временем кое-какие вещи самопроизвольно прошли эволюцию, и, таким образом, Турция сегодня превратилась в главного защитника "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ - прим.ред.), мощного исламистского движения, которое присутствует почти во всем исламском мире.

Турция и сторонники "Братьев-мусульман" утверждают, что продвигают "политический ислам", тем самым играя на руку пропаганде демократии там, где ее еще нет (например, в Саудовской Аравии). Прошлая американская администрация была очень заинтересована в укреплении этого движения во время арабской весны. Но сегодня ситуация снова изменилась, и Трамп вот-вот объявит "Братьев-мусульман" террористической организацией, а это еще больше обострит отношения между Вашингтоном и Анкарой.

И пока все это продолжается, один игрок надеется извлечь из происходящего пользу для себя. Речь идет о России.

Напомню, что Россия продала Турции С-400, и это внесло раскол между двумя номинальными союзниками по НАТО. Для российской внешней политики это великолепный исход. Правда, как я уже отмечал прежде, пока С-400 физически не появятся в Турции, вся эта история висит "в воздухе", сколько бы раз Эрдоган и его министры ни говорили, что покупка С-400 - дело решенное.

Предположим, что это действительно "дело решенное". Каким будет следующий шаг? У России есть план, и если он сработает, Кремль одержит внешнеполитический триумф. Ведь судя по сложившейся сегодня ситуации, США угрожают Турции всем чем угодно, только бы она не закупала С-400. Одна из главных угроз - исключение Турции из программы F-35, то есть турок лишат передовых истребителей пятого поколения, хотя Турция участвовала (и инвестировала деньги) в их разработке.

Как я уже писал, из-за особенностей самих самолетов F-35 американцы боятся держать их близ российских С-400, которые могут "считать" их преимущества и свести их на нет (помимо прочего, в долгосрочной перспективе это принесло бы США огромные финансовые потери). Так это или нет, сказать трудно. Возможно, США сетуют, только чтобы оказать давление на Турцию. Так или иначе, сейчас существует реальная угроза того, что Турцию лишат F-35.

Именно на это больше всего надеется Россия. Почему? Потому что тогда она могла бы предложить свои истребители пятого поколения - Су-57. Учитывая турецкие военные нужды, Су-57, скорее всего, подошли бы Турции больше (да и обошлись бы дешевле), тогда как F-35 предпочтительнее для Израиля, который скрытно совершает налеты в регионе (сейчас преимущественно в Сирии).

Разумеется, дело не только в деньгах, хотя и они играют немаловажную роль. Однако в данном случае Россия одержала бы большую победу, приблизив Турцию к себе и отдалив ее от США (хотя история российско-турецких отношений знает немало конфликтов). Ведь что это будет за член НАТО с самолетами пятого поколения Су-57? Таков долгосрочный план России, нацеленный не только на поддержание собственного статуса мировой державы, но и, собственно говоря, на оборону. России чрезвычайно важно сотрудничать с Турцией, если она не хочет повторения Карибского кризиса (а он, о чем многие забывают, начался с размещения американских ядерных ракет на территории Турции).

Поэтому Россия готова позволить Турции то, чего США ей не позволят: стать региональной державой. Отсюда и все договоренности между Путиным и Эрдоганом о Сирии (они могут негативно сказаться на Дамаске), хотя ситуация остается изменчивой (вспомните, сирийско-российские наступления на Идлиб).

Сергей Чемезов, глава российского холдинга "Ростех", заявил недавно, что Москва готова сотрудничать с Анкарой по вопросу закупки российских военных самолетов. При этом он намекнул, что Россия может мгновенно отреагировать, если американцы откажут Турции в продаже F-35. Я напомню, что речь идет об огромном заказе. Прежде чем С-400 осложнили ситуацию, США одобрили продажу ста единиц F-35 Турции по цене сто миллионов долларов США за один самолет (около 10 миллиардов долларов США за все). При ценообразовании учитывалось, что Турция участвовала в развитии проекта (производстве комплектующих) и на сегодняшний день инвестировала в него собственные 1,25 миллиардов долларов.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что программа F-35 развалится, если Турция не будет в ней участвовать. Это серьезная угроза. Может, Эрдогану известно то, чего не знают другие? Является ли эта угроза саботажем программы F-35, в которой участвовала Турция?

Ясно одно: для Турции закупка российских истребителей не является планом А, но может стать планом Б. Препирательства между Анкарой и Вашингтоном еще продлятся некоторое время, и от их исхода будут зависеть дальнейшие шаги. Ясно, на что надеется Россия, и поэтому Чемезов делает публичные заявления, напоминая Турции, что у нее есть альтернатива, и что благодаря ей она может устоять под американским давлением. Также Чемезов дал понять, что после закупки С-400 Турция могла бы претендовать на приобретение российских С-500, равных которым нет в мире. Иными словами, Россия говорит Турции: "С нашей помощью и вооружением вы можете стать региональной державой, а с США вы останетесь вассалом". Конечно, многие страны мира по-прежнему согласны быть американским "вассалом" без всякого давления, так как видят в этом максимальную пользу для себя. Однако Турция все больше отдаляется от этой идеи, и на первый план выходят другие соображения и нео-оттоманские мечты.

Вероятно, только с российским оружием Турция сможет продвинуться на пути к своей цели - стать мощной региональной державой. И если она добьется своего, это изменит равновесие сил не только в регионе, но и в мире, так как изменится еще и статус России.

Антун Роша (Antun Roa)