МНО Республики Корея одобрило строительство новых эсминцев и подводных лодок

ЦАМТО, 13 мая. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) объявило, что возглавляемый министром обороны Чон Ген Ду комитет по рассмотрению оборонных проектов одобрил планы строительства эсминцев и подлодок следующего поколения для ВМС страны.

В частности, было одобрено строительство второй партии из трех эсминцев УРО класса "Седжонг Дэуонг" (Sejong Daewang) KDX-3 (Korean Destroyer eXperimental-3) и второй партии из трех дизель-электрических подводных лодок класса KSS-3. DAPA планирует заключить соответствующие контракты в рамках данных программ в ближайшие несколько месяцев.

По данным СМИ, общая стоимость проектов оценивается в 7,3 трлн. вон (6,3 млрд. долл.). Поставки должны быть выполнены к 2028 году.

Как указано в пресс-релизе DAPA, проект KDX-3 Серия-2, оценивающийся в 3,9 трлн. вон (3,3 млрд. вон), предусматривает постройку эсминцев, которые будут отличаться от кораблей первой партии "улучшенными мореходными и противолодочными характеристиками".

Новые эсминцы будут оснащены системой боевого управления "Иджис" корпорации Lockheed Martin, усовершенствованной системой ПВО/ПРО, которая позволит перехватывать баллистические ракеты, улучшенными средствами обнаружения и сопровождения целей. Ожидается, что новые корабли смогут выполнять пуск ЗУР SM-2.

Первая партия эсминцев KDX-3, также оснащенная системой "Иджис", была принята на вооружение в период с 2008 по 2012 гг. Вервь Hyundai Heavy Industries (HHI) построила первый и третий корабли, а Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) – второй. Корабли KDX-3 Серия-2 спроектированы компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) в соответствии с заключенным в мае 2016 года контрактом. Ожидается, что эти эсминцы также будут построены на верфях HHI и DSME.

Стоимость строительства второй партии 3450-тонных подводных лодок KSS-3 оценивается в 3,4 трлн. вон. Новые НАПЛ также будут отличаться "улучшенными боевыми возможностями" по сравнению подлодками с первой партии, постройка которых также ведется HHI и DSME. Новые подводные лодки будут оснащены пусковыми установками баллистических ракет, литиевыми батареями и современными ГАС.

В декабре 2018 года Агентство DAPA объявило, что DSME завершила разработку эскизного проекта НАПЛ KSS-3 в рамках заключенного в 2016 году контракта. Ожидается, что DSME также построит первую подлодку второй серии.

Контракт на постройку первых двух подводных лодок в рамках первого этапа (Batch-1) проекта KSS-3 DAPA подписало с DSME в декабре 2012 года. Подрядчиком постройки третьей подлодки в конце 2016 года была выбрана Hyundai Heavy Industries. Головная подводная лодка была спущена в сентябре 2018 года и должна быть принята на вооружение в 2020 году. Ожидается, что еще одна партия из трех подлодок KSS-3 будет заказана в начале 2020-х гг.

Агентство DAPA рассматривает программы строительства новых эсминцев и подводных лодок в качестве приоритетных проектов в рамках усилий по снижению зависимости от иностранных технологий. Ранее агентство заявило о стремлении в максимально возможной степени оснастить корабли системами национального производства. Для этого DAPA в течение последних двух лет реализует программу импортозамещения, определяя сферы, в которых наиболее востребованы собственные возможности.