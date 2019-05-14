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14.05.2019
ТАСС

Мотострелковую бригаду под Оренбургом усилили восемью модернизированными БМП-2М

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БМП-2М Бережок
Модернизация БМП-2 с установкой модуля Бережок
Источник изображения: Яндекс картинки

Отмечается, что в БМП-2М усовершенствованы возможности прицеливания и наблюдения, в том числе в ночное время

ТАСС, 13 мая. Восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступили в мотострелковую бригаду 2-й гвардейской общевойсковой армии в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Партия из восьми модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступила в мотострелковую бригаду второй гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в БМП-2М усовершенствованы возможности прицеливания и наблюдения, в том числе в ночное время. На вооружении находятся автоматическая 30-миллиметровая пушка и спаренный 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-17, противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

"Модернизированная машина имеет автоматическую всесуточную систему управления огнем, которая позволяет и командиру, и наводчику действовать как единое целое. Находясь внутри кабины, они могут выбирать систему вооружения в зависимости от ситуации на поле боя", - отмечается в сообщении.

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