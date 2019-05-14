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14.05.2019
Российская газета

Новейшая дальнобойная САУ Северной Кореи прошла обкатку на полигоне

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Источник изображения: rg.ru

В Северной Корее продемонстрировали реальные боевые стрельбы новейшей самоходной артиллерийской установки.

Это первое появление данной САУ с сентября прошлого года, когда ее презентовали в Пхеньяне на параде в честь 70-летия КНДР.

Внешне она очень напоминает аналогичную технику, разработанную в странах НАТО, Китае, Южной Корее и Японии. Двигатель находится в передней части корпуса, шасси имеет по шесть опорных катков с каждого борта.

В качестве вооружения применено 152-мм длинноствольное орудие, имеющее значительную дальность стрельбы - около 40 км при применении активно-реактивных боеприпасов.

Имеется улучшенная система управления огнем с комплексом специальных датчиков и спутниковой навигацией. Предполагается, что для САУ будет создана транспортно-заряжающая машина.

На параде самоходка была оснащена ракетным комплексом противоздушной обороны, на полигоне же с машин это оружие демонтировали. Оставались лишь служащие для самообороны спаренные 30-мм автоматические гранатометы. Других различий замечено не было.

Военные эксперты не исключают, что данная САУ в будущем получит корректируемые артиллерийские снаряды - конструкторы КНДР в последние годы достигли больших успехов в создании управляемого оружия.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Япония
Продукция
SA 330
Проекты
NATO
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