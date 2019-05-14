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14.05.2019
WarSpot

MH-60 подружили с NSM

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Источник изображения: warspot.ru

Вертолёты MH-60R Seahawk смогут поражать корабли с расстояния до 185 км. Вчера, 12 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что компании Raytheon и Kongsberg презентовали противокорабельную модификацию вертолёта, получившую название MH-60 Romeo.

Ключевым вооружением MH-60 Romeo являются две противокорабельные ракеты NSM воздушного базирования. С их помощью вертолёт сможет поражать корабли противника на дистанции до 100 миль (185 км).

Макет вертолёта MH-60 Romeo.

Источник изображения: defence-blog.com

Противокорабельная ракета средней дальности NSM была разработана норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и поступила на вооружение ВМС Норвегии в 2007 году. Ракета оснащена турбореактивным двигателем TRI-40. Максимальная дальность пуска составляет 185 км, масса боевой части — 120 кг.

NSM (Naval Strike Missile) является дозвуковой ракетой и способна поражать надводные и наземные цели. Боеприпас длиной 4 м и массой свыше 400 кг имеет комбинированную боеголовку и оснащён системой распознавания целей. Эти ракеты уже состоят на вооружении армии Норвегии, а также будут поставляться в Польшу и Малайзию. Кроме того, NSM тестируют ВМС США.

Вертолёты Sikorsky MH-60R Seahawk — противолодочная модификация вертолёта UH-60 Black Hawk. Вертолёт Sikorsky UH-60 поступил на вооружение американской армии в 1979 году, придя на смену Bell UH-1. Известно, что сегодня на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолётов UH-60 в различных модификациях, кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Вертолёт вмещает до 14 человек (включая трёх членов экипажа) и может нести стрелковое, ракетное, торпедное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули.

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  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Норвегия
Польша
США
Продукция
NSM
SH-60
UH-1 Iroquois
UH-60
Компании
Kongsberg
Raytheon
Sikorsky Aircraft
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