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14.05.2019
Военное обозрение

В Латвии стартовали очередные военные учения НАТО Summer Shield XVI

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В Латвии с сегодняшнего дня стартуют очередные учения НАТО под названием Summer Shield XVI (Летний Щит). В маневрах будут задействованы около тысячи военнослужащих из десяти стран, входящих в альянс. Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил республики.

Источник изображения: topwar.ru

Латвийское министерство национальной обороны сообщает, что начавшиеся учения продлятся до 25 мая. К маневрам привлечены военнослужащие из Албании, Чехии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Испании, Словении, Словакии и Германии, всего около тысячи человек. Главная цель - отработка взаимодействия различных подразделений, совершенствование процедуры управления операциями.

Основная часть учений пройдет на военном полигоне Адажи, где недавно при разминировании погибли двое албанских военнослужащих и еще один получил ранения.

Учения "Летний щит" проводятся в Латвии уже на протяжении 15 лет, и только с 2014 года они носят международный характер после того, как в НАТО решили увеличить военное присутствие в странах Балтии "из-за кризиса на Украине".

Отмечается, что стартовавшие учения Summer Shield XVI являются лишь частью масштабного плана Вашингтона по созданию ещё большей напряжённости на территории Прибалтики. Только недавно закончились учения Furious Hammer, в которых принимали участие латвийские НВС и НАТО, длившиеся с 12 апреля по 5 мая. Одновременно с "Летним Щитом" стартуют тактические учения воздушного десанта Swift Response - 19 с участием американских и латвийских военнослужащих, которые продлятся до 14 июля.

В конце мая начнутся манёвры Efp est kg Certex, которые продлятся до начала июня. С 26 июня по 9 июля пройдут совместные учения латвийской армии и других стран — участниц НАТО Jef (M) 19 Amphibex, цель которых — отработать навыки морского десантирования.

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