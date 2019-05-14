Смешанную авиадивизию решено создать в Калининградской области

Поступивший в 2017 году в состав авиации Балтийского флота ВМФ России истребитель Су-30СМ (бортовой номер "72 синий", серийный номер 10МК5 1411) постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут". Май 2017 года.

72-я авиабаза морской авиации Балтийского флота, базировавшаяся в Калининградской области, будет переформирована в 132-ю смешанную авиадивизию, в ее состав также войдет новый полк армейской авиации.

"В настоящее время идет процесс формирования 132-й смешанной авиадивизии и ряда ее воинских частей, сформировано управление дивизии", – сообщил источник в силовых структурах региона ТАСС.

Уточняется, что туда войдут 689-й истребительный и 4-й морской штурмовой авиаполки.

"Предполагается, что будет сформирован полк армейской авиации", – добавил источник.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, с какими проблемами может столкнуться воссозданная полноценная авиационная дивизия в Калининградской области.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Анастасия Воробьева