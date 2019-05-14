Смешанную авиадивизию решено создать в Калининградской области
72-я авиабаза морской авиации Балтийского флота, базировавшаяся в Калининградской области, будет переформирована в 132-ю смешанную авиадивизию, в ее состав также войдет новый полк армейской авиации.
"В настоящее время идет процесс формирования 132-й смешанной авиадивизии и ряда ее воинских частей, сформировано управление дивизии", – сообщил источник в силовых структурах региона ТАСС.
Уточняется, что туда войдут 689-й истребительный и 4-й морской штурмовой авиаполки.
"Предполагается, что будет сформирован полк армейской авиации", – добавил источник.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, с какими проблемами может столкнуться воссозданная полноценная авиационная дивизия в Калининградской области.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Анастасия Воробьева
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