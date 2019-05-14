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14.05.2019
Российская газета

Для ВКС России создана умная бомба весом в полторы тонны

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net

Российский оборонно-промышленный комплекс начал поставки в войска нового поколения управляемых авиабомб массой 500 и 1500 килограммов.

- Нами разработаны новые изделия повышенной дальности калибра 500 и 1500 кг. Уже заключены внутренние и внешние контракты на их поставку. Бомбы прошли  весь цикл испытаний и поставляются в строевые части ВКС, - рассказал ТАСС генеральный директор предприятия-разработчика ГНПП "Регион" Игорь Крылов. Он уточнил, что экспорт новых боеприпасов начнется в 2020 году.

КАБ-500 широко применялась российскими летчиками в Сирии. Полутонная бомба имеет несколько вариантов боевых частей для выполнения различных задач: бетонобойную, объемного взрыва, осколочно-фугасную. Наведение тоже может быть различным: телевизионное с самолета-носителя, лазерное, по ГЛОНАСС. Полуторатонная КАБ-1500 предназначена в первую очередь для уничтожения хорошо укрепленных и заглубленных командных пунктов. Проникающий вариант бомбы способен пробить 3 метра железобетона или 20 метров грунта и взорваться внутри. Точность попадания - 4 метра, наведение: телевизионное и лазерное. Бомба также хорошо показала себя в Сирии.


Антон Валагин

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КАБ-1500
КАБ-500
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