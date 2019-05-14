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14.05.2019
Российская газета

Российский гидронавт рассказал, откуда на дне океана следы гусениц

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Глубоководный спасательный аппарат "АС-28".
Глубоководный спасательный аппарат "АС-28".
Источник изображения: Георгий Зимарев / РИА Новости

В России тайну появления на дне океанов следов от гусеничных траков. Оказалось, что их оставили буксируемые глубоководные аппараты типа "Селигер".

По словам Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга в отставке Валерия Кулакова, главной задачей аппаратов являлась защита советских подводных кабелей связи от американских роботов-шпионов, снимающих данные. Советские подводные аппараты могли погружаться только на 200-300 метров, и тогда для наблюдения и разведки было решено создать принципиально новые глубоководные комплексы.

Первый глубоководный буксируемый аппарат "Архипелаг" создавался в режиме строжайшей секретности, но первое погружение "Архипелага" в ноябре 1967 года с экипажем едва не закончилось трагедией.

"Троим гидронавтам через четверо суток нахождения в наблюдательной камере пришлось покидать ее аварийно. При семибалльном шторме их чудом удалось спасти. Сам "Архипелаг", имевший ряд конструктивных недостатков, затонул", - заявил журналу "Армейский стандарт" Валерий Кулаков.

На смену "Архипелагу" пришел глубоководный комплекс "Селигер", способный погружаться на глубину свыше 2000 метров.

- По сути, это была мини-подлодка, которую в обиходе называли "Бочкой". Аппарат был "глазастый", на нем было установлено пять иллюминаторов. У "Селигера" была "мама" - большая дизельная подлодка-носитель. С ней он был связан "пуповиной" - глубоководный комплекс опускался на дно океана на длинном тросе-кабеле, - объясняет Кулаков.

В свою очередь, под брюхом у "Селигера" на тросе был подвешен дополнительный груз-балласт - гайдроп массой более тонны. Когда глубоководный комплекс достигал грунта, на дно, как якорь, сбрасывался гайдроп, а "Селигер", находясь над ним, мог самостоятельно в радиусе нескольких сот метров исследовать рельеф дна. В качестве груза-балласта часто использовались звенья гусениц от трактора.

Американцы, рассматривая фотографии морского дна с отпечатками танковых траков, пришли в смятение. Аналитики придумали версию, что в СССР появились специальные подводные машины на гусеничном ходу, способные бороздить дно и закладывать ядерных боеприпасы. Гипотеза оказалась довольно живучей и время от времени появлялась в западных СМИ для иллюстрации "русской угрозы".

Кстати

В 2015 году в центральной части Атлантического океана автономный глубоководный аппарат "Русь" погрузился на запредельную глубину - 6180 метров. Впрочем, военно-морской флот России располагает еще более совершенным глубоководным аппаратом - "Консул". На нем 14 мая 2011 года гидронавты-исследователи Юрий Курганов, Дмитрий Боев и Михаил Кузьмичев погрузились на глубину 6270 метров.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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