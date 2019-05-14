Аксенов: для жителей Крыма Черноморский флот является гарантией стабильности

Глава республики добавил, что после воссоединения Крыма с Россией боевой потенциал флота значительно вырос. Кроме того, черноморцы принимали участие в борьбе с террористами в Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) ВМФ РФ всегда будет гарантией стабильности для Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов в День Черноморского флота, который традиционно отмечается 13 мая.

"Для нас, крымчан, Черноморский флот всегда был, есть и будет гарантией стабильности и символом могущества России. Жизнь нашего полуострова неразрывно связана с флотом", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Аксенов добавил, что за пять лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией боевой потенциал ЧФ "значительно вырос". "Флот пополнился новыми боевыми кораблями, подводными лодками, авиационной техникой, самыми современными образцами вооружения. Корабли и подразделения ЧФ внесли существенный вклад в разгром сил мирового терроризма на территории Сирии", - пишет глава Крыма.

Как сообщает пресс-служба губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, ссылаясь на его слова, флот остается главным работодателем и одним из ключевых налогоплательщиков региона.

"Одна из наших основных задач - обеспечить комфорт моряков и членов их семей. В микрорайонах компактного проживания военнослужащих активно создается вся необходимая социальная инфраструктура - новые детские сады, школы, поликлиники. Могу заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить надежный тыл наших доблестных черноморцев" - цитирует пресс-служба слова Овсянникова.

О ЧФ

Черноморский флот был основан в мае 1783 года после присоединения Крыма к России. Севастополь стал его главной базой. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Черноморский флот обрел второе дыхание. Сегодня одной из его задач является поддержка действий ВКС РФ в Сирии.