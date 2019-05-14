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14.05.2019
Российская газета

Быстрее "Шквала": в России создают скоростную подводную ракету

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Источник изображения: РИА/Витальй Аньков

В Государственном научно-производственном предприятии "Регион" работают над новейшим комплексом вооружения с подводной ракетой. Ее скорость превысит 100 метров в секунду.

Об этом в интревью агнетству "Интерфакс" рассказал гендиректор ГНПП Игорь Крылов.

Интересно, что разработчикам предстоит побить свой собственный рекорд.

Дело в том, что ранее на этом же предприятии была создана ракета "Шквал", способная развивать под водой скорость 100 метров в секунду.

На данный момент, у нее конкурентов среди зарубежных аналогов.

"Никто в мире до сих пор не смог создать боевое средство, которое двигалось бы под водой со скоростью 100 метров в секунду. Наша задача - сделать еще более совершенную подводную ракету", - заявил Игорь Крылов.

Справка "РГ"

Противолодочный комплекс "Шквал" был принят на вооружение ВМФ СССР в 1977 году. Первоначально он являлся носителем ядерной боеголовки в 150 килотонн.

Затем был создан вариант с обычной боеголовкой.

Высокой скорости движения удалось достичь благодаря подводному реактивному двигателя на гидрореагирующем твердом топливе. В 1992 году был создан экспортный вариант - "Шквал-Э". Эта модификация ракеты предназначена уже для поражения надводных целей.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Продукция
Шквал
Компании
Регион ГНПП
Проекты
Ядерный щит
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