ВС Филиппин получили первую партию боевых машин десанта KAAV

ЦАМТО, 13 мая. Судя по фотографиям с соцсетях, на Филиппины доставлена первая партия из четырех плавающих боевых машин десанта (KAAV), закупленных для корпуса морской пехоты страны.

По информации источника Jane's Defence Weekly, техника прибыла через несколько дней после проведенной 25 апреля официальной церемонии формирования роты плавающих машин десанта (Amphibious Assault Vehicle Company) в составе корпуса морской пехоты. Ранее личный состав ВС Филиппин прошел подготовку применению и обслуживанию данной техники.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2016 года южнокорейская компания Hanwha Techwin (ранее Samsung Techwin) стала единственным финалистом проведенного МНО Филиппин тендера и подписала контракт на поставку восьми новых плавающих боевых машин десанта корпусу морской пехоты страны. Стоимость продажи составила 2,423 млрд. филип. песо (52,5 млн. долл.). По условиям тендера, подрядчик должен выполнить поставку в течение 910 суток с момента начала финансирования продажи.

Целью проекта является оснащение корпуса морской пехоты Филиппин гусеничной бронетехникой, которая может применяться с борта двух 123-метровых стратегических десантных кораблей SSV (Strategic Sealift Vessel), построенных индонезийской компанией PT PAL по южнокорейскому проекту. Корабли класса "Тарлак" были приняты на вооружение в июне 2016 года и мае 2017 года. Каждый корабль может транспортировать до четырех бронемашин AAV.

В настоящее время ББМ AAV-7A1 производятся компанией BAE Systems и по лицензии южнокорейской Hanwha Techwin. Бронемашины южнокорейского производства носят обозначение KAAV-7A1 (KAAV). На вооружении ВС Республики Корея имеется около 160 ед. AAV7-A1. ВС Филиппин рассматривают возможность покупки дополнительных бронемашин KAAV-7A1 производства компании Hanwha Techwin.