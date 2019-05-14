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14.05.2019
Российская газета

Пять направлений: раскрыты стратегические приоритеты развития ВВС США

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В апреле 2019 года на страницах издания Defence News вышла статья, в которой были рассмотрены пять стратегических направлений развития ВВС США.

Как известно, благодаря стратегической программе Century Series в начале 50-х годов прошлого века ВВС США в течение пяти лет получили шесть новых самолетов, таких как F-80 Shooting Star, F-84F Thunderstreak, F-86 Sabre, F-89 Scorpion и F-94 Starfire. Стоит отметить тот факт, что это "достижение" совпало с переходом всей мировой военной авиации с поршневых на реактивные двигатели. Например, в СССР с 1947 по 1953 год для ВВС было создано 8 новых реактивных самолетов для фронтовой авиации.

Однако именно успехи первого десятилетия после Второй мировой войны натолкнули командование ВВС США на мысль повторить этот успех. Из всех исследовательских и конструкторских программ, которые сейчас идут в интересах ВВС США, 20 процентов планируется выделить в отдельные авангардные проекты. Контролировать эти проекты будет главный технологический директор, чью должность в структуре командования ВВС США специально создали в 2019 году.

В зону ответственности этого директора будут входить будущие концепции развития боевой авиации, основанные на новых технологиях, противодействующих выявленным угрозам. Пока неизвестно, повлияет ли новая стратегия на размер и структуру бюджета (около 2,8 млрд долларов в год на научно-технические исследования). Кандидатура на новый пост также пока еще рассматривается, но пять технологических направлений развития американских ВВС уже сформулированы.

Направление №1. Сложность, непредсказуемость и масса

В начале 2000-х в США сделали ставку на широкое применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для решения разведывательных и ударных задач. Командование американских ВВС по-прежнему рассматривает это направление как приоритетное и хочет, чтобы БЛА были более автономными, более роботизированными, способными объединяться в "стаи" под управлением искусственного интеллекта для решения целого спектра боевых задач.

"Растущий рынок БЛА обеспечивает промышленную и прикладную исследовательскую базу, которую ВВС могут использовать. При этом военным исследованиям необходимо идти гораздо дальше того, что можно ожидать от коммерческого сектора" - говорится в стратегии.

Направление №2. Скорость и охват

ВВС США сейчас нуждаются в более разнообразном арсенале оружия, способного быть актуальным продолжительное время. Несмотря на то, что в последнее время много говорят о гиперзвуковом оружии, ставка на недорогие крылатые ракеты и управляемые (барражирующие) боеприпасы по-прежнему актуальна. Перспективным признается лазерное и СВЧ оружие, так как обладает потенциалом снижения стоимости стрельбы по цели. Помимо этого, в новой стратегии уделяется внимание комплексному применению оружия в сочетании с эффектами электромагнитного спектра, возможностями космического пространства и киберпространства для создания новых наступательных и оборонительных вариантов применения оружия, способного быстро поразить максимальное количество доступных целей.

Направление №3. Постоянная глобальная осведомленность

Воздушная и космическая разведка являются главными факторами успешного проведения боевых операций. Различные разработки, от самолета-разведчика U-2, спутников предупреждения о ракетном нападении до видеокамер, стоящих на ударном БЛА MQ-9 Reaper, позволили сформировать доступ к стратегической и тактической информации в режиме реального времени. При этом командование ВВС США отдает себе отчет в том, что эти ресурсы дороги и уязвимы во время боевых действий, а обработка поступающей от них информации - слишком долгая и затратная процедура.

Поэтому они ожидают прорыв от внедрения новых технологий зондирования, таких как лазерный и мультистатический радар, гиперспектральное зондирование и квантовое зондирование поля, а также получения высоких скоростей обработки информации за счет инвестиций в микроэлектронику, фотонику и новые материалы, которые используются для создания сенсоров.

Направление №4. Отказоустойчивый обмен информацией

ВВС США широко используют военные информационные сети для получения точных данных о целях, обмена разведданными между видами и родами войск, а также для авиационной поддержки войск во время наземных операций. Поток информации военного характера постоянно растет, ее надо дешифровывать, распределять и защищать. Поэтому в США стартовали работы по созданию нового комплекса воздушной разведки - Advanced Battle Management and Surveillance (ABMS, перспективная система боевого управления и наблюдения), которые сможет это делать в едином информационном пространстве.

Однако даже возможностей новой системы может не хватить. Поэтому Командование ВВС США прибегает к привлечению коммерческих систем обмена информации. Например, самолеты и корабли Транспортного командования США (TRANSCOM) широко пользуются коммерческими системами во время переброски войск с континента на континент.

Несмотря на достоинства коммерческих систем, они не отвечают требованиям командования ВВС США по надежности, так как они не способны противостоять электронным атакам, кибератакам и помехам GPS. Поэтому все сети обмена в будущем будут создаваться более устойчивыми, гибкими, способными адаптироваться под любые виды киберугроз.

Направление №5. Быстрое и эффективное принятие решений

Быстрота обработки и передачи информации являются самым приоритетным направлением для ВВС США. Дело в том, что скорости передачи данных не позволяют быстро не только оценить боевую обстановку, но и выдать команды на применение оружия. Поэтому в ближайшем будущем все управление ВВС США будет максимально автоматизировано.

В качестве заключения хочется сказать следующее. Боевые действия ВКС России в Сирии показали, что внедрение автоматизированных систем управления войсками, новые эффективные комплексы вооружений, гибкая тактика применения огневых средств, взаимодействие авиации и наземных войск, получающих информацию от воздушных и космических средств разведки, вывели российские Военно-воздушные силы на тот технологический уровень, достижение которого Командование ВВС США только начинает планировать.


Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")

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