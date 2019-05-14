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14.05.2019
Российская газета

США прекратили поиск разбившегося F-35 ВВС Японии

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Источник изображения: rg.ru

США прекратили участие в поисках японского истребителя F-35, пропавшего в небе над Тихим океаном. Он пропал без вести месяц назад во время обычного тренировочного полета. Удалось обнаружить только фрагменты черного ящика.

Об этом пишет Popular Mechanics. Четыре самолета, в том числе и пропавший, вылетели с авиабазы Мисава вечером 9 апреля. F-35A, пилотируемый майором Акинори Хосоми, упал примерно в 85 милях к востоку от побережья Японии. Части левого и правого рулей самолета нашли через два часа.

Вашингтон отправил в зону предполагаемого падения судно Van Gogh с рядом беспилотных подводных аппаратов и буксируемым датчиком TPL-25. Он способен обнаруживать аварийные маяки на глубине до 25 тысяч футов, это порядка 7620 метров. Япония выделила JS Chiyoda (ASR-404) - флагман подводного спасательного флота, а также исследовательское судно Kaimei.

"РГ" писала о том, что столь внушительные силы использовались для предотвращения попыток зарубежных стран заполучить обломки самолета. Но в итоге удалось обнаружить только фрагменты черного ящика. По данным The Japan Times, их нашли на глубине 1500 метров. Останки пилота до сих пор не обнаружены.

Издание Popular Mechanics сообщает, что хотя судно Van Gogh и Kaimei заканчивают участие в поисках, другие корабли и самолеты продолжат операцию.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
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