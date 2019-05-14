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14.05.2019
Интерфакс-АВН

Российский большой противолодочный корабль вошел в Норвежское море

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БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: БПК "Североморск"Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Большой противолодочный корабль "Североморск" и морской танкер "Вязьма" вошли в южную часть Норвежского моря, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

"Отряд направляется в главную базу Северного флота - Североморск. Их прибытие ожидается в конце недели", - говорится в сообщении.

По данным Северного флота, 9 мая "Североморск" и "Вязьма" прошли пролив Ла-Манш.

БПК "Североморск" завершает дальний поход и 17 мая должен вернуться в главную базу Северного флота (Североморск).

Дальний поход БПК "Североморск" начался 5 июля прошлого года. "Североморск" действовал в Атлантическом и Индийском океанах. Принял участие в главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде и в межвидовом учении группировки ВМФ России в Средиземном море. "Североморск" побывал в ряде иностранных портов и участвовал в российско-пакистанских учениях "Аравийский муссон-2018".

С середины января по начало марта корабль прошёл межпоходовый ремонт в главной базе Черноморского флота - Севастополе, после чего продолжил действовать в Средиземном море.

"В общей сложности североморцы преодолели около 40 тысяч морских миль и выполнили десятки боевых упражнений, связанных с противодействием пиратской и террористической деятельности на море, самообороной корабля, а также по своему прямому назначению - поиску подводных лодок, их классификацией и слежением за ними", - говорится в сообщении Северного флота РФ.

"Североморск" (проект 1155) был заложен на заводе "Янтарь" в Калининграде в 1984 году. Спущен на воду в 1985 году. В составе ВМФ СССР с 1988 года. БПК предназначен для борьбы с атомными подводными лодками противника в океанской зоне, обеспечения боевых действий своих подводных лодок и охранения надводных кораблей.

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