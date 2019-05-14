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14.05.2019
Известия.ru

Россияне выйдут в открытый космос на шесть с половиной часов

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), выйдут в открытый космос на шесть с половиной часов. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на NASA.

Как отмечает информагентство, выход россиян в космос, запланированный на 29 мая, будет для них единственным в текущем году.

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин должны будут очистить иллюминаторы российского сегмента МКС, а также в рамках программы научно-прикладных исследований и экспериментов снимут с поверхности станции панели "Выносливость". Также в рамках эксперимента "Тест" им предстоит взять мазки с поверхности МКС, чтобы выяснить, как влияют факторы космических полетов на микроразрушение оболочки станции.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака. В рамках американской программы в нынешнем году были выполнены три выхода в открытый космос.

6 мая к МКС успешно пристыковался корабль Dragon, который доставил на станцию более 2,5 т грузов. Среди них — оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60.

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Россия
США
Проекты
МКС
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