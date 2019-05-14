Ходовые испытания БДК "Петр Моргунов" начнутся в июне

Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" во второй декаде мая приступит к швартовным испытаниям у достроечной набережной Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, на июнь запланированы заводские ходовые испытания корабля.

По данным военного ведомства, экипаж БДК "Петр Моргунов" заселится на корабль в период с 13 по 18 мая.

БДК "Петр Моргунов" заложили на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в июне 2015 года и спустили на воду 25 мая 2018 года. В начале октября стало известно, что экипаж корабля завершил подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Петербурге, а заселение на борт планировали на декабрь, но затем перенесли на начало 2019 года.

Головной корабль проекта 11711 "Иван Грен" после почти 14 лет строительства передали флоту 20 июня 2018 года.

23 апреля на "Янтаре" заложили третий и четвертый БДК проекта 11711 – "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Как пояснил изданию президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, размерения новых кораблей увеличились, их водоизмещение возрастет до 7–8 тысяч тонн.

Водоизмещение кораблей базового проекта 11711 – 5000 тонн при длине корпуса 120 метров и ширине 16,5 метра. Скорость – до 18 узлов. Численность экипажа – 100 человек. Корабль может перевозить на борту 13 танков или 36 БМП, а также до 300 десантников.

БДК вооружают двумя 30-мм шестиствольными артустановками АК-630 и одной сдвоенной АК-630М-2. На палубе базируется поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой вертолет Ка-29.