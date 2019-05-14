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14.05.2019
Военно-промышленный курьер

Тяжелая электрическая торпеда для оснащения перспективных АПЛ проходит испытания

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новейшая электрическая торпеда, которыми будут оснащаться перспективные атомные подлодки, проходит государственные испытания, готовый образец планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в течение ближайшего года, сообщил генеральный директор Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) "Регион" Игорь Крылов.

"ГНПП "Регион" занимается различными средствами вооружения для подводных лодок. На наш взгляд, одно из перспективных направлений - создание тяжелой электрической торпеды, разработка которой завершается. Сейчас она проходит государственные испытания, и мы надеемся, что в ближайший год ВМФ получит готовый образец в качестве боевой единицы", - цитирует И.Крылова Интерфакс-АВН.

Так он ответил на вопрос о том, какое перспективное торпедное вооружение создает "Регион" для нового поколения стратегических субмарин.

Гендиректор также рассчитывает, что на вооружении новейших подлодок ВМФ РФ будет и комплекс "Пакет-НК", "который хорош еще и тем, что в его составе есть антиторпеда".

"Она предназначена для поражения атакующих торпед. Для нас "Пакет-НК" ценен еще и тем, что от идеи до серийного производства он был реализован "Регионом". Надеемся, что антиторпеда будет использоваться и для решения задач защиты подводных лодок нового поколения", - отметил И.Крылов.

ГНПП "Регион" - одно из ведущих предприятий по разработке высокоточного оружия для ВМФ и Воздушно-космических сил России. Входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Регион ГНПП
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