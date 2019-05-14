Белоруссия получила еще четыре учебно-боевых Як-130

Россия поставила Белоруссии очередную партию учебно-боевых самолетов Як-130. Торжественная церемония передачи была проведена на аэродроме Лида 11 мая этого года. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.

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Как сообщили в Минобороны Белоруссии, самолеты поставлены в рамках договора между военным ведомством республики и российским ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут". Четыре учебно-боевых Як-130 были переданы в состав войсковой части 19764. При этом отмечается, что формуляры от новых самолетов вручал лично министр обороны республики Андрей Равков.

Состоялась поставка очередной партии учебно-боевых самолетов Як-130. В состав войсковой части 19764 переданы еще четыре самолета

- говорится в сообщении пресс-службы белорусского МО.

Выступая на церемонии передачи самолетов, белорусский министр обороны подчеркнул, что закупка новой техники и модернизация уже стоящей на вооружении, осуществляется в рамках концепции строительства и развития вооруженных сил до 2020 года.

Россия начала поставки Як-130 в воинскую часть 19764, дислоцированную на аэродроме Лида, в 2015 году, поставив 4 самолета. В 2016 летчики получили еще четыре учебно-боевые машины. Согласно заявлению белорусского Минобороны, "уникальные летно-технические характеристики Як-130 значительно расширили возможности по подготовке летного состава к выполнению боевого применения по наземным и воздушным целям".