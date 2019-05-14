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14.05.2019
Военное обозрение

Пернатые испортили американские F-35B и F-16

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Птицы наносят серьезный ущерб американской боевой авиации. Об этом говорят участившиеся случаи аварий в ВВС США, связанных с пернатыми.

Источник изображения: https://www.marinecorpstimes.com/

Как сообщает Marine Corps Times, во вторник F-35B, приписанный к авиабазе Ивакуни, Япония, был вынужден прервать взлет из-за удара птицы. Самолет "благополучно вырулил с взлетно-посадочной полосы", как поясняют американские военные, но первоначальные оценки показали, что высокотехнологичный истребитель получил ущерб на более чем 2 млн. долл. Эта сумма делает инцидент несчастным случаем класса А.

В настоящее время по факту инцидента проводится расследование, осуществляется полная оценка ущерба. При этом совсем недавно, 17 апреля, самолет F-16 "Атакующий сокол" ВВС США, вылетевший с авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико, сбил птицу во время плановой посадки.

Когда происходит удар птицы, останки отправляются в Смитсоновский институт, где они классифицируют птицу и определяют, как она была поражена. Изображенная птица – ястреб Свансона.

- пояснила второй лейтенант Жасмин Мэннинг.

В 2018 году USA Today заявила, что в США было зарегистрировано более 14 661 сообщений об ударах птиц в гражданской авиации – это почти 40 инцидентов с птицами в день. Теперь пернатые взялись за боевую авиацию США. В первую очередь страдает стелс-покрытие F-35. Итоговая порча " имущества" боевой авиации США ежегодно оценивается в десятки миллионов долларов.

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Страны
Мексика
США
Япония
Продукция
F-16
F-35
F-35B
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