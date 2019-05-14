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14.05.2019
Известия.ru

Корабли "Адмирал Григорович" и "Орехово-Зуево" вошли в сирийский Тартус

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российские военные корабли "Адмирал Григорович" и "Орехово-Зуево" вошли в сирийский порт Тартус, где расположена база ВМФ России. Как сообщил в понедельник, 13 мая, канал РЕН ТВ, в Тартусе фрегат и малый ракетный корабль пополняют запасы.

Как рассказал журналистам командир корабля "Орехово-Зуево" Алексей Орляпов, основные задачи, которые выполняют военные суда, это обнаружение и сопровождение иностранных кораблей, а также демонстрация российского военно-морского флага в Средиземном море.

Также, по словам Орляпова, корабли выпустили крылатые ракеты "Калибр" по наземным целям.

Как сообщалось 12 апреля, фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", оснащенный ракетным комплексом "Калибр", отработал навыки ведения боя в Крыму. Корабль выполнил уход из-под удара условного противника, а также поразил мишени, имитирующие надводную технику неприятеля.

"Адмирал Григорович" — головной фрегат морской зоны проекта 11356. Помимо "Калибров" корабль вооружен ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами. Способен нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

"Орехово-Зуево" — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Также оборудован ракетным комплексом "Калибр-НК".

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Ка-27
Ка-31
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
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