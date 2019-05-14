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14.05.2019
Lenta.ru

Российскому ракетоносцу подрезали "горб"

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Первый стратегический атомный ракетоносец "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" отличается от субмарин проекта 955 "Борей" переделанной надстройкой, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве.

Газета пишет, что обводы носовой оконечности у современного корабля "стали более обтекаемыми", а главным изменением является исчезновение "горба" ракетной пусковой платформы.

Отмечается, что подобные усовершенствования позволят улучшить ходовые качества "Князя Владимира" и бесшумность подлодки при перемещении под водой.

Издание пишет, что вторая субмарина проекта 955А "Борей-А" ("Князь Олег") также получит уникальный дизайн, а с окончательным обликом таких субмарин Минобороны определится по итогам сравнительных испытаний первых двух кораблей.

В газете допускают, что изменения могут быть связаны с исчерпанием советского задела готовых конструктивных элементов подлодок проекта 971 "Щука-Б", использовавшихся при строительстве ракетоносцев проекта 955 "Борей".

В марте сообщалось, что российские предприятия из-за нехватки финансирования в последние полтора года приостановили создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ), предназначенной для перспективных малошумных дизель-электрических подводных лодок.

АПЛ четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" должны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. В настоящее время построены и находятся в строю три АПЛ: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". В 2019 году флот должен получить "Князя Владимира".

Согласно действующей госпрограмме вооружений, всего в состав ВМФ планируется принять восемь подлодок проекта "Борей". Как пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, рассматривается возможность после 2027 года довести число АПЛ проекта "Борей" до десяти.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
971 Щука-Б
ВНЭУ
Ядерный щит
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