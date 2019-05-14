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14.05.2019
ТАСС

Россия начала серийное производство противолодочной ракеты АПР-3М

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Генеральный директор ГНПП "Регион" Игорь Крылов заявил, что в ближайшее время начнут продвигать ракету на экспорт

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. ГНПП "Регион" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") запустило в серийное производство новую авиационную противолодочную ракету АПР-3М. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Игорь Крылов.

"Все испытания АПР-3М завершились, ее серийное производство освоено, начинаются поставки Министерству обороны РФ. В ближайшее время также начнем продвигать эту ракету на экспорт. АПР-3М интегрирована в состав вооружения модернизированного противолодочного вертолета Ка-27М", - сказал Крылов.

По его словам, она может также применяться и другими современными самолетами и вертолетами морской авиации Военно-морского флота РФ. "Поскольку эта ракета представляет собой высокотехнологичное цифровое изделие, то применяться она может тоже с [других] современных летательных аппаратов", - сообщил гендиректор.

Противолодочная ракета АПР-3М является дальнейшим развитием АПР-1, АПР-2 и АПР-3, состоявших на вооружении ВМФ СССР и РФ. Эти боеприпасы считаются одним из самых эффективных в мире средств противолодочной борьбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27М
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Регион ГНПП
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Источник: "Носорог" Северного флота отправили на утилизацию