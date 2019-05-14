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14.05.2019
ЦАМТО

Балтийский флот обеспечивает испытания новейшего фрегата "Адмирал флота Касатонов"

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Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 выходит в море на второй этап заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 21.04.2019
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 выходит в море на второй этап заводских ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 21.04.2019.
Источник изображения: Илья Курганов / ruspodplav.livejournal.com

ЦАМТО, 13 мая. Экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" совместно с представителями промышленности проверяет работоспособность систем и механизмов корабля в море.

В частности, идет проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи и навигации, якорного устройства. Проводятся скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля.

Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22350
БФ
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