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14.05.2019
ТАСС

Истребитель Су-57 получит "умную бомбу" КАБ-250

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КАБ-500С
КАБ-500С.
Источник изображения: AP Photo/Alexander Kots, Komsomolskaya Pravda, Photo via AP

Серийное производство бомбы запланировано на следующий год

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании - разработчика боеприпаса ГНПП "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Игорь Крылов.

"Испытания КАБ-250 находятся в завершающей стадии. Нам осталось дополнительно подтвердить некоторые ее характеристики, и надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время. Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя 5-го поколения Су-57", - сказал Крылов.

По его словам, разработка КАБ-250 окончательно завершена. "Заводы ведут подготовку к серийному производству этого изделия, которое запланировано на следующий год", - добавил гендиректор компании.

Как отметил глава ГНПП "Регион", первоначально будет налажен выпуск КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения.

Су-57 - российский истребитель 5-го поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглащающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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КАБ-250
ПАК ФА
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Корпорация ТРВ
Регион ГНПП
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