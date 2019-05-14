The Hindu (Индия): ракетный спор

Несмотря на непрекращающееся давление со стороны США, Турция отстаивает свое право на сотрудничество с Россией в военной сфере и, в частности, на приобретение передовых российских систем ПВО С-400. В Анкаре при этом заявляют, что Турция ценит безопасность, которую гарантирует ее нахождение в НАТО, но также категорична в вопросе важности сотрудничества с Россией.

Неповиновение Турции Соединенным Штатам в вопросе оборонного соглашения с Россией - пример напряженности в стратегических отношениях между двумя членами НАТО. Это в равной степени отражает близкие отношения между российским президентом Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом с момента их вступления в сирийский конфликт.

В 2017 году Анкара и Москва достигли соглашения о поставке Турции системы С-400 - противовоздушного оружия, оснащенного ракетами класса "земля-воздух". Считается, что новейшие радары системы создают угрозу секретным программам американского самолета-невидимки Ф-35, контракт на поставку которого подписали многие страны, включая Турцию. Таким образом, действия Анкары вызвали ряд шагов со стороны Вашингтона с целью добиться отказа Турции от сотрудничества [в военной сфере] с Россией, что имеет решающее значение для контртеррористических усилий в Сирии и прекращения потока беженцев в Европу.

США пригрозили исключить Турцию из программы поставок Ф-35 и наложить дополнительные санкции. В прошлом году Госдеп одобрил поставку Турции системы ПВО "Пэтриот", чтобы отговорить ее от приобретения С-400. Системы "Пэтриот" не связаны со схожими объектами НАТО на юго-востоке Турции, установленными в начале этого десятилетия, на заре сирийской гражданской войны. В то время НАТО всеми силами пыталась подчеркнуть, что ракеты "Пэтриот" предназначены для защиты Турции, а не удара по Сирии. Это разъяснение должно было развеять опасения России в том, что США обостряют сирийский конфликт. Но в этом году США и Турция, а по существу и НАТО, разошлись по вопросу сирийского курдского ополчения - Отрядов народной самообороны (YPG). Турция видит в YPG - ключевом союзнике США в борьбе против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России - прим. пер.) - ответвление от повстанческой организации - Рабочей партии Курдистана (РПК). Более того, прошлогоднее вторжение Анкары в курдский анклав Африн и ее вовлеченность в сирийский конфликт в целом пользуется широкой поддержкой России.

Кроме того, постоянные выпады Запада в адрес турецкого режима по вопросу прав человека укрепили авторитарный подход Эрдогана. Эксцентричная внешняя политика Дональда Трампа помогла турецкому лидеру расширить региональное влияние.

Таким образом, логично предположить, что Турция не хочет оказываться от сделки с Россией по С-400 и не видит оснований для отклонения предложения по системе "Пэтриот". Во всяком случае, правительственные чиновники в Турции с оптимизмом ждут, что президент Трамп вмешается, чтобы обезопасить временный отказ от санкций за сделку с Россией. Министр иностранных дел Турции заявил накануне 70-летия НАТО, что его страна ценит безопасность, которую гарантирует нахождение в военном альянсе. При этом он был также категоричен в вопросе важности сотрудничества с Россией.

Гаримелла Субраманиам (Garimella Subramaniam)