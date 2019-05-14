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14.05.2019
Российская газета

Последний танк Т-34-76 производства СТЗ выставили в парке "Патриот"

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Источник изображения: Пресс-служба парка "Патриот"

В парке "Патриот" представили единственный сохранившийся танк Т-34-76 производства Сталинградского тракторного завода. Его отреставрировали и он находится в "боевом" состоянии.

По информации департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, этот танк обнаружили во время поисковых операций в Воронежской области, в районе урочища Украинская Буйловка. Танк затонул в реке Дон и находился на глубине семи метров с лета 1942 года. Как рассказал сотрудник парка "Патриот" Роман Алымов, Т-34-76 сохранился в идеальном состоянии. Он затонул со включенной первой передачей и на максимальном газу, на педали газа лежал снаряд и цинк с патронами. Его затопили после того, как переправы через Дон уничтожила вражеская авиация.

Теперь посетители парка смогут не только увидеть танк, но и заглянуть в боевое отделение.

Т-34 считается одним из лучших танков времен Великой Отечественной войны. Его выпускали на Сталинградском тракторном заводе. Боевая масса машины - больше тридцати тонн. Мощность - 500 лошадиных сил, скорость - 55 километров в час. Экипаж - четыре человека. Всего было выпущено около 20 тысяч танков. Обнаруженный Т-34-76 был произведен в 1942 году.


Светлана Цыганкова

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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