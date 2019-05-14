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14.05.2019
ЦАМТО

В Забайкальском крае зенитчики получили на вооружение модернизированный радиовысотомер

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Командный пункт
Командный пункт Восточного военного округа (ВВО) в полевых условиях.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 13 мая. В подразделение радиотехнических войск соединения войск ПВО Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае, поступил модернизированный радиовысотомер семейства ПРВ-13.

Новый радиовысотомер будет использоваться в составе радиолокационного комплекса для определения высоты полета воздушных целей, предназначенных для уничтожения ракетами ЗРС С-300.

Техника выполнена в подвижном варианте, в состав входит приемно-передающая аппаратура и антенные устройства, а также наземная радиолокационная аппаратура системы определения "свой-чужой".

Поступивший модернизированный радиовысотомер позволит ускорить выполнение задач по определению высоты воздушных целей и наведения на них зенитных ракетных систем С-300, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
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