В Забайкальском крае зенитчики получили на вооружение модернизированный радиовысотомер

ЦАМТО, 13 мая. В подразделение радиотехнических войск соединения войск ПВО Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае, поступил модернизированный радиовысотомер семейства ПРВ-13.

Новый радиовысотомер будет использоваться в составе радиолокационного комплекса для определения высоты полета воздушных целей, предназначенных для уничтожения ракетами ЗРС С-300.

Техника выполнена в подвижном варианте, в состав входит приемно-передающая аппаратура и антенные устройства, а также наземная радиолокационная аппаратура системы определения "свой-чужой".

Поступивший модернизированный радиовысотомер позволит ускорить выполнение задач по определению высоты воздушных целей и наведения на них зенитных ракетных систем С-300, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.