В Забайкальском крае зенитчики получили на вооружение модернизированный радиовысотомер
ЦАМТО, 13 мая. В подразделение радиотехнических войск соединения войск ПВО Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае, поступил модернизированный радиовысотомер семейства ПРВ-13.
Новый радиовысотомер будет использоваться в составе радиолокационного комплекса для определения высоты полета воздушных целей, предназначенных для уничтожения ракетами ЗРС С-300.
Техника выполнена в подвижном варианте, в состав входит приемно-передающая аппаратура и антенные устройства, а также наземная радиолокационная аппаратура системы определения "свой-чужой".
Поступивший модернизированный радиовысотомер позволит ускорить выполнение задач по определению высоты воздушных целей и наведения на них зенитных ракетных систем С-300, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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