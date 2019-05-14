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14.05.2019
Военно-промышленный курьер

ОБСЕ хочет обезоружить российских миротворцев в Приднестровье

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Источник изображения: vpk-news.ru

Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини во время двухдневного рабочего визита в Молдавию заявил, что склад с российским оружием и боеприпасами в селе Колбасное "может представлять опасность для всего региона". В связи с этим дипломат настаивает на его инспекции.

"Мы осуществили несколько попыток получить право на свободное посещение этого склада, но они пока не увенчались успехом. Там хранится старое оружие, которое нельзя перевозить для уничтожения в другое место, это представляет опасность для людей региона", - подчеркнул Фраттини.

По его словам, на сегодняшний день не существует ни одного отчета о том, что именно хранится на складе, поэтому необходимо узнать, как местные власти обеспечивают безопасность.

Аналогичную позицию заняли и в Кишиневе. По словам заместителя премьер-министра по реинтеграции Молдавии Кристины Лесник, с которой Фраттини провел консультации перед визитом в Тирасполь, необходимо иметь четкую картину того, что находится на российских военных складах.

"Эти боеприпасы могут вызвать кризисную ситуацию, и важно определить, что конституционные власти могут сделать для обеспечения безопасности. Я считаю, что эффективная инспекция с участием заинтересованных сторон, в том числе ОБСЕ, поможет узнать, что мы можем сделать с боеприпасами, которые больше не соответствуют критериям обслуживания", - заявила Кристина Лесник.

Склад боеприпасов, оставшихся от расформированной в 90-х годах 14-й общевойсковой армии, расположен на территории, находящейся под юрисдикцией Приднестровья. Место дислокации одного из самых больших в Европе военных хранилищ - недалеко от границы с Украиной. Его охрану обеспечивает Оперативная группа российских войск, которая также осуществляет ротацию миротворческого контингента РФ в зоне конфликта на Днестре.

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
Проекты
ОБСЕ
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